Un experto da las claves para alcanzar los propósitos de año nuevo sin caer en el intento: utiliza una palabra inolvidable

Como cada año que arranca, toca hacer balance del anterior y marcarse nuevos objetivos. Los famosos propósitos de año nuevo se han convertido en una tradición a la que muchos se apuntan. Sin embargo, a la hora de la verdad, pocos acaban cumpliendo con los objetivos que se marcan en enero.

Para conseguirlo, hay quienes recomiendan pasar de lo general a lo particular. Es decir, concretar nuestras metas para no perdernos en cuestiones abstractas. Así lo cree Ricardo Calleja, doctor en Filosofía del Derecho y Política por la Universidad Complutense de Madrid, que ha pasado Herrera en COPE para dar las que, en su opinión, son las claves para establecer metas objetivas y realistas.

Ricardo Calleja reformula los "objetivos SMART" que se enseñan en las escuelas de negocio, y lo hace aplicando una curiosa palabra en español. El también profesor universitario de Ética recurre al planeta Marte, cuarto astro del sistema solar, para explicar su particular método.

"¿Quieres llegar a Marte?". Entonces que tu propósito sea Marte", afirma. Ricardo Calleja utiliza este planeta como acrónimo para confeccionar los requisitos que han de tener los objetivos que nos marcamos. "La 'M', de propósitos medibles y concretos. No valen cosas vagas, generales", apunta. Así pues, recomienda no decir "quiero leer más", sino "voy a leer todos los días".

Después viene la 'A', que se refiere a objetivos "alcanzables". Ricardo Calleja explica que tendemos a "querer comernos la tarta entera", pero para cumplir con nuestros propósitos "es muy importante saber trocear la tarta", por lo que para ello es muy importante "desconectar lo que estamos haciendo cada día del resultado que queremos alcanzar".

La siguiente letra es la 'R', que alude a lo "relevante". No obstante, este experto aclara que él prefiere traducirlo como "lo relacional", señalando que una de las claves es que nuestros objetivos sean "relevantes para nuestras relaciones". Continúa con la 'T', de "temporal" porque "a las cosas hay que ponerles una hora, un día de la semana, una fecha límite".

Y por último, la 'E', que se refiere al "entorno". Para Ricardo Calleja "las cosas no las podemos hacer solos", por lo que nuestro entorno es determinante para alcanzar nuestras metas. "Las pendientes resbaladizas en las que no acabamos de subir tienen que ver con estar en determinados contextos, determinados entornos, que es precisamente lo que hay que cambiar", concluye.