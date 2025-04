Un jefe de la Guardia Civil desmonta el mito de que puedes cruzarte España sin ver una patrulla

El Teniente y Jefe del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo, José Carlos Conde Crespo ha contado en una entrevista con el perito judicial Román Álvarez el motivo por el que a veces puedes recorrerte España por autovía sin encontrarte con una patrulla del cuerpo.

"Está el mito que también es la realidad que a veces puedes circular de Oviedo a Cádiz y no ves una sola patrulla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil", comienza diciendo el teniente.

Conde Castro entonces aclara el motivo: "No es que no estemos en las autopistas y autovías, es que estamos en las vías convencionales cercanas. En las autopistas y autovías los siniestros son más seguros por el hecho de que no tengas un vehículo en sentido contrario y de que no haya doble circulación, eso evita muchos siniestros y la gravedad de los mismos".

"Entonces estamos poniendo esfuerzos en las carreteras convencionales en las que el tráfico es fluido de un carril y de otro porque la simple distracción y la invasión del sentido contrario ya puede producir un siniestro casi siempre con lesiones mínimo", añade.

Conde Castro comenta que "un choque frontal es muy raro que no haya lesiones y por eso estamos un poco más orientados a estas carreteras".