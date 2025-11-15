Un periodista de EEUU va a Madrid por la NFL, le preguntan si el Bernabéu está al nivel y su réplica es de campeonato

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Operarios adaptando el Bernabéu para el partido de la NFL.
Operarios adaptando el Bernabéu para el partido de la NFL.

Madrid se convierte este domingo, durante unas horas, en el epicentro del fútbol americano. La NFL aterriza en la capital española y lo hace con un encuentro de alto nivel de la liga regular que enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Hal Habib, periodista de Estados Unidos con una experiencia de más de 40 años en deportes, editor de The Miami Herald y redactor de The Palm Beach Post, ha aterrizado en Madrid para cubrir la NFL y ha hablado del Bernabéu de una forma que ha llamado mucho la atención.

Medios y periodistas de todo el mundo han llegado a España en los últimos días. Las calles de la capital han mezclado los adornos navideños, que se encenderán a partir de la próxima semana, con los carteles de promoción del encuentro.

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. La última reforma del templo del Real Madrid ha servido para que haya crecido su tamaño y pueda albergar un partido de estas características.

Es, precisamente, del Bernabéu, sobre lo que ha querido hablar el periodista norteamericano, que suele cubrir a los Miami Dolphins allá donde va y se ha quedado impresionado con el recinto deportivo.

"Llegué al Santiago Bernabéu. Bueno, este lugar es tan impresionante como dicen", ha contado en un primer tuit, junto a una fotografía panorámica que ha hecho desde la tribuna de prensa del estadio.

Otro usuario le ha preguntado ha aprovechado la ocasión para preguntarle si el Bernabéu estaba a la altura de los estadios de Estados Unidos y él no ha dudado en responder: "La cuestión es si los estadios estadounidenses están a este nivel. He estado en algunos buenos, pero este es el mejor que he visitado".

En un vídeo posterior, publicado en Facebook, el periodista ha confesado que le encanta el estadio del Real Madrid. "He estado en un montón de estadios en mi época, pero no sé si hay algo comparado con este lugar", ha contado.

