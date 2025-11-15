En EEUU hablan en unos términos rotundos de lo que puede suponer la llegada de la NFL a Madrid

Madrid se convierte en la capital de un espectáculo que se ve pocas veces en España. El Estadio Santiago Bernabéu acoge por primera vez en décadas un encuentro de la National Football League (NFL), también conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano.

Un partido que disputan los Miami Dolphins y los Washington Commanders y que no es, para nada, un amistoso. Se trata de un partido oficial de la temporada regular. En esta ocasión, como han hecho en otros puntos de Europa en los últimos años, viajan hasta Madrid para que sus aficionados en España disfruten la experiencia.

A pocas horas del inicio del partido, en Estados Unidos, desde The Washington Post han publicado un artículo en el que han hablado sobre cómo ha aterrizado la NFL en la capital española.

"Cómo se transforma 'uno de los estadios más emblemáticos del mundo' para el fútbol", ha explicado, directamente, en el titular. "La toma de control estaba en marcha. Mientras los Miami Dolphins y los Washington Commanders aún estaban en el aire, las calles ya estaban empapeladas con carteles con las caras de sus jugadores", ha detallado el periodista Tashan Reed.

"Mientras tanto, el estadio Santiago Bernabéu se transformaba de hogar del Real Madrid al escenario del primer partido de la NFL en España. El proceso durará solo unos días, pero su planificación llevó años", ha contado.

Ponen, precisamente, la lupa en lo que es capaz de hacer el estadio del Real Madrid. "Más que la capacidad del estadio, la clave está en las dimensiones. Un campo de la NFL mide 120 yardas de largo y 53,3 yardas de ancho, mientras que un campo de fútbol profesional estándar mide 115 yardas de largo y 74 yardas de ancho. Debido al menor tamaño de los equipos de fútbol, los vestuarios también suelen ser mucho más pequeños que los que necesitan los equipos de fútbol americano", ha revelado.

"Los equipos también tienen mucho que gestionar para los partidos internacionales. Normalmente, envían un grupo con antelación para que comience a prepararse", ha contado sobre el estudio del encuentro.

Respecto al Bernabéu, han puesto en valor que el campo, "una superficie de raigrás híbrido dividida en seis bandejas, es único". "Cada bandeja puede sumergirse bajo la superficie, donde se cultivan las plantas. Es, esencialmente, un invernadero subterráneo", han alucinado.

Desde The Washington Post ya avisan de que, si el encuentro va a la perfección y "todo transcurre sin contratiempos", la NFL espera que "este partido sea el inicio de una larga relación".