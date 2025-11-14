Un periodista estadounidense llega a España para cubrir la NFL, va a un acto al Bernabéu y comparte lo que le han puesto

La ciudad de Madrid y el estadio Santiago Bernabéu están ya preparados para acoger el fenómeno mundial de la NFL con el partido que se va a disputar este domingo en el coliseo blanco desde las 15:30 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en la que ya ha sido considerada por muchos como un cita histórica.

La liga de fútbol americano ha desembarcado esta semana en la capital de España con el objetivo de dar un impulso a su producto y afianzar a los aficionados hispanohablantes que hay, que estimaron que se cifra en unos 11 millones.

Junto a los jugadores, cuerpos técnicos y representantes de ambos equipos también han llegado a Madrid multitud de periodistas estadounidenses que cubren a diario la NFL y que van a poder disfrutar, mientras trabajan, de la capital de España, de su gastronomía y de sus costumbres.

El reportero de la NBC4 de Washington JP Finlay, especialista en cubrir la actualidad del equipo capitalino y presentador del podcast Beltway Football y del programa de radio BMitch & Finlay, ha publicado una foto de lo que les han sacado durante su visita de este jueves al Santiago Bernabéu.

"España sabe cómo ganarse a los medios estadounidenses", ha escrito el comunicador, mientras compartía una imagen de los diferentes productos que les habían sacado para desayunar y acompañar así la visita y las actividades que tenían programadas.

Una gran variedad de productos

Igual que ocurre en muchos eventos de este estilo en los que se saca comida y bebida para celebrarlos, en la foto se pueden ver diversos dulces como napolitanas o bizcochos y también pulgas de jamón y sándwiches, algo que ha conquistado a los comunicadores y representantes estadounidenses.

Su tuit rápidamente ha tenido una gran acogida y en cuestión de una hora ya había superado las 50.000 reproducciones en esa red social.