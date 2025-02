Un profesor abre un melón sobre cuántos exámenes se debe hacer cada trimestre: el debate es instantáneo

El profesor de matemáticas y tiktoker Pedri Martínez (@pedrilegend) ha querido hacer una reflexión sobre la cantidad de exámenes que se deberían hacer cada trimestre a los alumnos, añadiendo el ejemplo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"Yo pienso en la ESO, sobre todo ellos, que a los alumnos hay que estar continuamente evaluándolos", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado en unos días decenas de miles de visitas y otras muchas de reacciones.

En cuanto a evaluaciones, se refiere a "puebrecitas, controles" menos contundentes de lo que podría ser un examen final de trimestre. "Te tiras un mes dando un tema del que ya los alumnos ni se acuerdan de lo que iba la cosa y le plantas un examen... Habrá gente que los que, evidentemente, los más inteligentes o a los que se les da mejor", ha afirmado.

"Pero habrá otra gente que ni papa. Al final, si les vas poniendo exámenes ma´s a menudo, les obligas a estudiar, no siempre hago esto, pero me doy cuenta de que aprenden mucho más", ha razonado. Ha insistido continuamente en el tema de "APRENDER". Según ha opinado, si tratas un tema durante un mes y luego haces un examen, no aprenden tanto.

"Se estudian la parrafada, lo expulsan en el examen y a la semana se han olvidado", ha opinado. "Si lo van trabajando día a día y están obligados a estar examinándose cada dos semanas o así, aprende más y le pone más ganas", ha rematado el docente.

Reacciones ha habido varias que han dado para un debate: "Hay temas larguísimos que, como hagas un examen al final nada más, es una catástrofe: las notas, la forma de estudiar... No se enteran de nada, muy a favor de lo que dices".