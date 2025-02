Un tatuador cuenta lo que le ha pasado con un cliente: su reflexión final acaba enamorando

El tatuador y usuario de TikTok Sergio Regal, que tiene en esta red social más de 7.000 seguidores en la que se llama @sergioregal_tattoo, ha publicado un vídeo en el que explica el motivo por el que se ha negado a hacer un tatuaje y dejan una reflexión que está siendo muy aplaudida.

"Me he negado a hacer un tatuaje, puedo entender que el cliente se haya ido enfadado pero me tengo que desahogar con vosotros y os lo tenía que contar", comienza diciendo Regal, antes de proceder a relatar la historia.

"Esta persona quería que le hiciera el tatuaje que lleva Nicky Jam en el cuello, que es una lechuza o un búho con las alas abiertas y lo quería en la boca del estómago con la cabeza ahí y las alas en el pectoral", describe.

Él le ha dicho que eso no lo podría hacer: "No podía hacerlo eso exactamente, podría hacer algo modificado a la anatomía de su cuerpo que podía quedar mejor, y eso le he contado. Me ha dicho que no, que tenía que ser eso en su cuerpo, así que le he dicho que no porque sé que es imposible, no va a quedar bien".

"De primeras le va a valer, pero de aquí a unos años se va arrepentir de llevarlo y no quiero ser participe de un tatuaje que se va a querer borrar o tapar a futuro. Lo principal, a mi modo de ver como tatuador, es cuidar a mis clientes y no hacer cualquier cosa con total de coger mi dinero. Que irá a otro sitio, a otro tatuador y se lo hará, pero yo no soy así", reflexiona.