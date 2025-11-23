Una argentina alucina al ver lo que hacen en España para reciclar: "Es otro nivel"

La creadora de contenido argentina Ludi, que se hace llamar en redes sociales como @ludistante, contando con más de 30.000 seguidores tan solo en TikTok, ha dado su opinión sobre el sistema de reciclaje en España y ha sido contundente.

"¿Podemos hablar del nivel que tiene este país para reciclar?", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha ido acumulando miles y miles de visitas con el paso del tiempo. Le ha fascinado especialmente un contenedor que separa diferentes tipos de basura. Son tantos que la ha dejado alucinada.

Ha enseñado un punto de reciclaje limpio de proximidad de la Comunidad de Madrid. En ella, el contenedor se divide en multitud de secciones y se pueden tirar por separados los CD'S, las radiografías, las cápsulas de café, los sprays, las pilas, los tapones, los cartuchos de tóner, el aceite (en envases cerrados) e incluso electrodomésticos, además de tubos y bombillas (separándolas en las de bajo consumo).

"Me pareció superespecífico, yo pensaba que los CD'S no se usaban más. Otro nivel de reciclaje en España", ha concluido brevemente Ludi.

En cuanto a reacciones, que no han sido pocas, algunos usuarios han dejado su opinión. "Soy de España y no vi eso en mi vida", ha pronunciado el usuario Ioritz, pero ya ha sido aclarado por otros que en Madrid están "por todos lados".

Algunos son más reticentes, ya que han teorizado que al final del día todo se tira en el mismo sitio. "Iba a comentar que Países Bajos tenía un nivel más alto, hasta que vi todo el vídeo, ¡super bien por España!", ha comentado la usuaria @musanimus_m.

Una de las respuestas más sonadas ha sido la de Emi: "Y aun así hay gente imbécil que prefiere juntar todo en una bolsa porque 'nadie recicla', es que así nunca avanzaremos como sociedad".