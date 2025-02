Una argentina pide y enseña un desayuno típico de un gaditano: "Me impacta"

La usuaria de TikTok Chanti (@chantii_f) ha probado un "desayuno típico" de Cádiz, pedido por dos de sus amigos que son de allí, y lo que ha dicho ha generado más de 100 tiernas reacciones.

"Os voy a enseñar un desayuno típico de un gaditano, esto a mí me impacta. Aquí las medialunas no existen", ha advertido al principio del vídeo, alcanzando en menos de 24 horas más de 36.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

Le ha impactado, en cierta manera, cómo se sirve el café: "No se sirve en una taza, lo común es un vasito de vidrio". Su compañero le ha presentado el primer desayuno: "El auténtico, que no os engañen".

"Le haces unos agujeritos al pan y le echas aceite (de oliva), una capita de jamón y, por otro lado, le echas tomate triturado con salmorejo y te lo comes en un pan llamado mollete. Esto está que te cagas", ha expresado uno de ellos.

El otro amigo ha enseñado un pan de mollete con mantequilla colorada, "grasa con carne y azafrán, lo untas y listo". Ha llamado la atención el cuchillo: "La clave del auténtico desayuno andaluz es ese cuchillo de mango amarillo: mis dieces".

"Te faltó decir que el café tiene que estar a 6.700 grados Celsius, si no, pide hoja de reclamaciones", ha contestado @lovisWill.