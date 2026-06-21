Una española arrasa al hacer la lista de la compra con stickers: "No tiene coherencia ser vaga y luego hacer esto"

El creador de contenido @jabirrias, que cuenta con más de 13.000 seguidores en TikTok (y subiendo), ha arrasado al enseñar la manera en la que una seguidora hace la lista de la compra y, para muchos, es una genio y una forma eficiente; aunque, para otros tantos, es una pérdida de tiempo al haber maneras más sencillas y prácticas.

"Mucho ojo a lo que hace esta chica con la lista de la compra porque es espectacular. El otro día subí un vídeo hablando de que mi padre había aprendido a hacer stickers y ahora hacía stickers de todo lo que decía. Pues en ese vídeo una chica llamada 'Mony Q' me dejó un comentario", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 300.000 visitas.

El comentario decía lo siguiente: "Me he vuelto vaga y así hago la lista de la compra". Curioso, el creador de contenido indagó sobre su manera de hacerla y descubrió que la hace a través de stickers.

Sticker y un grupo de WhatsApp

"Está haciendo la lista de la compra con stickers, o sea, se ha hecho un grupo de WhatsApp llamado La Compra y hace stickers de todos los productos que necesita y cuando va al súper va mirando producto por producto qué le hace falta. Si necesita mermelada de albaricoque, la convierte en sticker y la envía al grupo", ha contado.

Y así con todo aquello que necesite. Es por eso que se pregunta por qué le ha dicho que "me he vuelto vaga": "¿Cómo que te has vuelto vaga?, si esto es lo que más trabajo da que he oído en mi vida. No creo que haya nadie que vaya a hacer la compra y le dé tanto trabajo como a ti".

"Igualmente, aunque no tenga mucha coherencia lo de ser vaga y luego hacer stickers de todos los productos, me parece espectacular y te felicito muchísimo por lo que has conseguido porque es brillante", ha concluido.

En cuanto a reacciones, algunos han mostrado que hacer la lista desde la aplicación móvil del supermercado es incluso más eficiente. La propia Mony Q ha vuelto a responder: "Son fáciles y como están guardados cuando necesito algo lo vuelvo a poner".