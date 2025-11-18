Una española cuenta lo que le costó ir por primera vez al médico de EEUU por una amigdalitis: los comentarios se multiplican al instante

Natalia es una joven española que lleva poco más de un año viviendo en Estados Unidos y hasta hace poco ha ido al médico por primera vez allí ("por suerte") y ante el coste que le ha supuesto ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@natalialauter1) detallándolo, generando cientos de reacciones con opiniones muy divididas.

"Para poner en contexto, para quien no me conozca, yo llevo poco más de un año viviendo aquí y por suerte es la primera vez que tengo que ir al médico", ha expresado al principio del vídeo, que en apenas unas horas ha acumulado casi 10.000 visitas (y subiendo).

Según ha revelado con detalles, solo la consulta le ha costado 307 dólare. "Solamente por atenderme", ha añadido. "Yo fui por una amigdalitis, entonces me hicieron un test en la garganta para ver si tenía 'streptococcus' (una bacteria), eso fueron 80 dólares más", ha desvelado.

Por lo tanto, ha pagado "387 dólares para que me manden a casa con ibuprofeno y reposo". "No estoy bien", ha concluido, dando a entender que el coste ha sido demasiado elevado para lo que ha supuesto la visita al médico.

Precisamente ese ha sido el objeto de debate para los más de 150 usuarios que han dejado su opinión en los comentarios del vídeo. Para algunos no es un coste tan elevado teniendo en cuenta el salario medio de EEUU, pero ha recibido numerosas réplicas sobre que por situaciones peores las cantidades a pagar son demasiado caras.

"No es muy caro", han dicho algunos. "Es carísimo", han contestado otros. La usuaria @eve.hoikoetxea, americana y española, ha sido uno de los comentarios más contundentes del vídeo: "Viviendo en EEUU (con epilespia), aunque tengo seguro, muchos medicamentos han sido extremadamente costosos. En mi peor año fue imposible hacerme todos los tratamientos".

"Fui a España y la sanidad me lo cubrió todo, desde hace un año vivo allí y aunque se tardan un montón con las citas, no sé qué hubiera sido de mí", ha rematado Eve.