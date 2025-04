Una española que vive en París la califica de peligrosa y cuenta la situación de acoso que ha vivido

La creadora de contenido Agueda (@aguedatvc), una española que vive en París, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando la situación de acoso callejero que ha vivido en pleno centro de la ciudad.

"Para las personas que me han comentado en un vídeo sobre París que París no es para tanto, no es tan peligroso, este es el outfit con el que me han acosado esta tarde. noche", ha comenzado relatando la tiktoker.

20:30 en la Défense, que no es una zona nada peligrosa, muchísima gente porque es día de fiesta, volviendo a casa después de ver una peli, bajo las segundas escaleras que hay después del arco, que los que sepáis: está el arco, luego una planada, unas escaleras, una planada y luego otras escaleras que ya bajas al tren.

¡Esas escaleras! Son escaleras bastante largas, las estoy bajando y escucho un hombre hablar, pero como había tantísima gente, pues no escuché nada.

Escucho a este hombre hablar pero también lo escucho como hacer un ruido como así, pero como con algo metálico. Total, que cada vez ese ruido se acerca más a donde yo estoy y me doy cuenta que el hombre está aquí al lado de mí, bajando las escaleras, mirándome.

Literalmente tenía su cara aquí. Para cuando me doy cuenta, ya hemos sacado las escaleras. Y como que miro arriba a ver si hay gente para ir a pedir ayuda. Y el hombre se cosca de que hay unos adolescentes, unos chicos de 18, 19 años, como a 20 metros a nuestra izquierda.

Ve que los chicos nos están mirando porque yo estoy haciendo contacto visual con ellos. Y el hombre coge por otro camino, pero sin quitarme los ojos de encima. Voy hacia estos chicos a pedirles ayuda.

En cuanto se enteran de que este hombre me estaba acosando, pues algunos se quedan conmigo, otros van detrás de él. Pero el hombre ya se había metido en el metro al que yo me iba a meter, que es el 1.

Para dar más contexto, En esta zona hay más planada y hay algunas entradas al metro y al Eger tren que ya. Pues tienes que pasar tu ticket y bajas unas escaleras. Él se había metido en la zona donde estaba mi metro y en esa zona creo que solo estaba el Metro.

Total, que yo me quedo con los chicos explicándole la situación. Y pues a ver qué pasa. Porque yo no me quería ir a mi zona del metro, donde ese hombre había ido. Y yo tampoco sabía cuántas personas iban a ver ahí abajo.

Y yo obviamente no querría estar ahí abajo sola con ese hombre. Total, que al final me acaban acompañando y vemos que justo donde llega a mi metro está la policía. Así que me dejan con la Policía y me pongo a hablar con ellos, dicen que no han visto a ese hombre, pero me quedo con ellos hasta que ya llega al siguiente metro.

Y los cuatro hombres policías súper amables me dan esto con el número de teléfono y el número que se puede llamar SMS para pedir ayuda. Está aquí, lo voy a poner en pantalla. Y nada, pues espero al siguiente metro que llegue vacío para meterme.

Ya que en la estación podíamos ver quién se metía, para asegurarme de que ese hombre no se metiera, porque hasta ahora, en esa parada de metro hay bastante gente, pero en la mía, que es una zona muy buena y muy segura, aún así, a pesar de eso.

No hay mucha gente hasta ahora. Y tampoco quería arriesgarme de que el hombre me viera en el metro y yo no le viese. Nada, yo estoy bien, no ha sido para tanto en el sentido de que podría haber sido mucho peor.

Pero para las personas que me han llegado a decir en un vídeo anterior que París no es nada peligroso, que he sido una exagerada con las cosas que decía, París es muy peligroso. A mí no me suelen pasar estas cosas porque vivo en una zona hipersegura.

Es la verdad, que desde mi punto de vista, la zona más segura de la ciudad. Como veis, da igual lo que lleves. Es que no puedo ir más ridícula, entre comillas, porque es que me he puesto lo primero que he encontrado y me he ido al cine.

Y no llevo nada pegado, o sea, llevo mallas, pero ya ves tú que tampoco se ve tan pegado con todo el abrigo y todo el jersey. Que yo creo que la culpa es más de la persona que acosa que de la víctima, obviamente. Y bueno, voy a dejar el teléfono en pantalla.