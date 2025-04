Una experta en moda responde a la pregunta del millón sobre el lavado de los pantalones vaqueros

¿Cada cuántos días hay que lavar un pantalón vaquero? Esa es una pregunta que mucha gente se hace y cuya respuesta no está del todo clara. Ahora, la experta en moda Patricia Eguidazu ha aclarado en una entrevista en el diario El País la frecuencia con la que hay que hacerlo. Y su respuesta ha sorprendido.

Preguntada por si hoy en día se lava demasiado la ropa, ella ha reconocido que sí: "Está el problema de los microplásticos que suelta la ropa al lavarse, sobre todo, las que tienen fibras de origen sintético".

Además, ha confesado que es una "una firme defensora de que hay que lavar la ropa interior, o sea, calcetines, bragas, calzoncillos y sujetadores, y el top o la camisera que te pones y que sudas mucho". Sin embargo, ha añadido que "más allá de eso, el punto no hay que lavarlo todo el rato".

Ahí es cuando ha surgido la duda de los pantalones vaqueros. "¿Cuánto hay que lavar unos pantalones vaqueros?", le han preguntado. Ella hasta ha puesto como justificante de su respuesta al dueño de la marca Levi's.

"Casi nunca. El dueño de Levi’s no los lava desde hace 10 años. Un pantalón vaquero 100% algodón no necesita lavarse para nada. Si tiene una mancha, cepillito. Si huele mal, la ventana. Si huele realmente mal, lo plancho para que se evapore todo el olor. Si te has metido en el barro hasta las cejas, pues hombre, no te queda más remedio", ha afirmado la experta.