Una experta en patrimonio pone el grito en el cielo por lo que está pasando con una de las obras de arte más icónicas de España
Una experta en patrimonio pone el grito en el cielo por lo que está pasando con una de las obras de arte más icónicas de España

Hace saltar todas las alarmas.

Tuit de @Palomaglez95@Palomaglez95

La doctora en Historia del arte y experta en patrimonio artístico andaluz Paloma Carmen Castillo González, conocida en redes como @Palomaglez95, ha puesto el grito en el cielo al ver cómo se está tratando una de las obras de arte más icónicas de España: la plaza de España de Sevilla.

"Imaginad lo que es para mí, que me dedico al estudio y catalogación del patrimonio cerámico arquitectónico de Sevilla, ver esta aberración", ha comenzado diciendo la experta, totalmente indiganada.

"Patrimonio de todos los sevillanos en manos de ineptos. La cerámica lascada, saltada, NO puede limpiarse con una karcher", ha censurado Castillo, adjuntado las imágenes en las que se ve a un trabajador limpiando la cerámica de la plaza de España con una karcher, que es una máquina de agua a presión.

"El problema es el deterioro previo que presentan. La cerámica no se descascarilla por la limpieza a presión si no que, al ya estar descascarillada, la presión puede seguir lascando y empeorando el deterioro previo", ha explicado la especialista.

Una denuncia que ha hecho saltar las alarmas también entre los usuarios de la comunida tuitera, quienes han apoyado a la experta y han hecho que el tuit alcance ya más de 335.000 visualizaciones y más de 11.000 'me gustas'.

"Puedo ser compasivo y llegar a 'entender' que empiece porquele parezca una 'buena idea'... PERO, ¿¿en el momento en que arranca la primera esquirla NO PARA??", ha criticado otro usuario.

"Es que es un sin sentido... ¿Nadie ha presentado queja formal? ¡Es irreparable!"; "Ea, limpias de todo. Esmalte y pintura incluidos. Y así es como cuidamos lo nuestro", han señalado otros internautas.

"Yo lo he visto en persona y es una aberración desde luego"; "Como conservadora y restauradora de patrimonio, viendo esto de me saltan todos los demonios", han asegurado más tuiteros.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

