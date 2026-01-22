Una experta en protocolo describe con cinco tremendas palabras la foto de Felipe VI y Letizia en la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Los reyes Felipe VI y Letizia visitaron este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y dos días después de que la Casa Real publicara las imágenes en su página web oficial, las redes sociales han reaccionado en masa por una fotografía en concreto en la que también aparecen varias autoridades.

En ella, aparecen la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, entre otras autoridades.

Además, los reyes visitaron el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, en el que llevaron a cabo un encuentro con los psicólogos y sanitarios que atienden a los familiares de las víctimas, y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para visitar a los heridos y sus familias.

Las reacciones se han disparado por esta fotografía de la que se ha hecho eco la experta en protocolo y comunicación no verbal, Patrycia Centeno, que ha dejado una de las frases del día por lo que representa la imagen.

La experta solo necesita 5 palabras

Centeno, que sigue el día a día de la actualidad política y de los monarcas, ha publicado la misma imagen en su perfil oficial de X (@PoliticayModa), bastándole cinco palabras para describir a la perfección lo que piensa de la imagen.

"No es IA. Es España", ha escrito Centeno. En apenas unas horas, ha acumulado más de 147.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo), con muchos usuarios de la red social respondiendo y dándole toda la razón.

A la izquierda, los operarios trabajando en el accidente. A la derecha, el resto de autoridades del Estado, incluido los propios reyes, en una fotografía que ha dado mucho que hablar. Tan sorprendente es que el primer comentario que ha recibido la experta es la duda de si la fotografía es de verdad: "¿Esta foto es real?".

Centeno ha respondido con una captura de pantalla: "La publica Casa Real, entiendo que sí". Entre otras reacciones, destaca la de @XperimentFiles: "Yo tampoco me lo podía creer, hasta que entré en la página".

Algunos especulan si están posando o no, como @sicutdolormevs: "Se ve perfectamente que no están posando, la necesidad de crear malestar gratuitamente no la entiendo, personalmente". El usuario César Blanco replica: "La foto está hecha por el fotógrafo oficial de Casa Real, sí, sí están posando y han aprobado esa foto".

El itinerario de los reyes en Adamuz

Felipe VI y Letizia llegaron a Adamuz este martes, recibidos por autoridades como Juanma Moreno, Óscar Puente y el presidente del parlamento de Andalucía, Jesús Ramón Aguirre, entre otros.