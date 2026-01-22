Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Recuperan los cadáveres de los dos desaparecidos en el accidente de Adamuz, lo que eleva el balance a al menos 45 fallecidos
Sociedad
Sociedad

Recuperan los cadáveres de los dos  desaparecidos en el accidente de Adamuz, lo que eleva el balance a al menos 45 fallecidos

Ha ocurrido durante las labores de búsqueda de la jornada de este jueves. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vista del tren Iryo accidentado en Adamuz
Vista del tren Iryo accidentado en AdamuzEuropa Press via Getty Images

Las autoridades y efectivos que se encontraban realizando las labores de búsqueda de desaparecidos en la zona del accidente de Adamuz (Córdoba) han logrado recuperar a lo largo de esta mañana los dos cuerpos restantes, elevando el balance de fallecidos a al menos 45, lo que coincide con los 45 desaparecidos.

Desde primera hora de la mañana, los agentes habían estado investigando el perímetro del accidente, con el objetivo de encontrar alguna pista que pueda llegar hasta los cuerpos, con perros adiestrados en la localización de restos humanos y apoyados por medios técnicos, como drones con el sistema de infografía forense 3D. Finalmente, han conseguido dar con dos cuerpos, elevando el balance provisional de fallecidos a 45.

En total, se han presentado 45 denuncias por desaparición, la mayoría de ciudadanos españoles, aunque también figuran personas de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre las denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. 

Del total de fallecidos que se han podido trasladar al Instituto de Medicina Legal, 28 viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva; seis se encontraban en las vías del propio Alvia; otras seis viajaban en el Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga, y tres cuerpos fueron hallados entre ambos trenes, según recoge la agencia EuropaPress. El homenaje de Estado a las víctimas del accidente tendrá lugar el próximo 31 de enero en Huelva.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad