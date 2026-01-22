Recuperan los cadáveres de los dos  desaparecidos en el accidente de Adamuz, lo que eleva el balance a al menos 45 fallecidos

Las autoridades y efectivos que se encontraban realizando las labores de búsqueda de desaparecidos en la zona del accidente de Adamuz (Córdoba) han logrado recuperar a lo largo de esta mañana los dos cuerpos restantes, elevando el balance de fallecidos a al menos 45, lo que coincide con los 45 desaparecidos.

Desde primera hora de la mañana, los agentes habían estado investigando el perímetro del accidente, con el objetivo de encontrar alguna pista que pueda llegar hasta los cuerpos, con perros adiestrados en la localización de restos humanos y apoyados por medios técnicos, como drones con el sistema de infografía forense 3D. Finalmente, han conseguido dar con dos cuerpos, elevando el balance provisional de fallecidos a 45.

En total, se han presentado 45 denuncias por desaparición, la mayoría de ciudadanos españoles, aunque también figuran personas de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre las denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad.

Del total de fallecidos que se han podido trasladar al Instituto de Medicina Legal, 28 viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva; seis se encontraban en las vías del propio Alvia; otras seis viajaban en el Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga, y tres cuerpos fueron hallados entre ambos trenes, según recoge la agencia EuropaPress. El homenaje de Estado a las víctimas del accidente tendrá lugar el próximo 31 de enero en Huelva.