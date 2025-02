Una limpiadora le rompe una taza que tenía en el trabajo y deja esta nota que no para de difundirse

La nota que una limpiadora dejó a un trabajador de una oficina al que, sin querer, había roto una taza se está compartiendo de forma masiva y provocando fuertes aplausos por parte de miles de personas.

La imagen la ha compartido en Threads la cuenta planoinformativo junto al mensaje: "Llegué una mañana al trabajo y encontré esta nota sobre el teclado de mi computadora. Me la dejó una compañera del área de limpieza".

"Me quedé impactada y la leí ante todos mis compañeros. Me impactó su acción de asumir lo ocurrido y hacerle frente. Era una taza, chicos, no hacía falta", añade.

En la nota se lee: "Hola, soy la limpiadora. Hoy sin querer eché tu taza. Este es mi número para que me digas dónde te puedo conseguir una igual. Lo siento. Me preocupo porque sin querer se cayó".

La cuenta que ha compartido la nota señala: "Me impactó porque hay tanta gente a la que le cuesta reconocer un error y prefiere callar o culpar a otros. Ella pudo haber dicho 'esta chica deja su taza en cualquier lado'. Pero decidió decir 'ufa, rompí tu taza, le voy a dejar esta nota con mi número de celular contándole lo que pasó y comprar otra".

"Pequeños actos que dan grandes mensajes. Claramente le agradecí y le dije que no hacía falta que me dé nada, que eso le puede pasar a cualquier persona. Gracias a todas las personas que le ponen pecho a la situación, asumen lo que hacen y accionan consecuentemente. Amo. Mis respetos a la gente así", añade.