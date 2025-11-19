Una madre cuenta lo que hizo un autobusero de Madrid con su hijo de 12 años: pequeños gestos que dicen mucho

Son pequeños gestos para seguir teniendo fe en la humanidad. La periodista y usuaria de X Cote Villar ha compartido en su perfil de esta red social el gesto que ha tenido un conductor de autobús urbano de Madrid con su hijo de 12 años y ha querido darle las gracias en público, independientemente de si lo lee o no.

"Ojalá le llegue esto al conductor del autobús 160 de Madrid que le ha recargado con su propio móvil el abono transporte a un chaval de 12 años esta tarde que lo tenía caducado", ha comenzado diciendo.

Su tuit, que lleva más de 10.000 reproducciones en pocas horas, lo ha zanjado de la siguiente manera: "De parte de su madre, que soy yo: 'Gracias. Hay gente buena en el mundo'".

Esta no es la primera historia que se ha visto en las últimas semanas y que tiene que ver con los conductores de autobús y con un gesto suyo hacia algún pasajero menor de edad que ha cautivado a la gente.

No es el primero que se ve

El pasado 7 de noviembre, Sergio Paniagua, integrante de Más Madrid en el distrito de La Latina, narró lo que le pasó a su hijo y la reflexión del político emocionó a toda la red social de Elon Musk.

"Un conductor de la línea 55 de la EMT de Madrid ayudó a nuestro hijo, al este entrar y validar su abono caducado que se le olvidó renovar. Este conductor le dijo: 'Entra hijo que es de noche'", relató Panigua. Además, también quiso especificar que su hijo lo primero que hizo casi fue bajarse la aplicación para así poder actualizar su tarjeta.

"Las personas nos cuidamos. Gracias", escribió junto a una foto de un autobús de la línea 55. Esa historia ya lleva más de 21.000 me gusta en la red social y casi medio millón de reproducciones.