Su hijo sube a un autobús de Madrid y el gesto que tuvo un conductor es para creer en las personas
Su hijo sube a un autobús de Madrid y el gesto que tuvo un conductor es para creer en las personas

"Las personas nos cuidamos. Gracias".

Un autobús urbano de Madrid circulando por una de las calles de la capital.
Un autobús urbano de Madrid.Getty Images

Hay historias que se conocen y que pasan en el día a día y que son perfectas para seguir creyendo y no perder la fe en la humanidad. En medio de un mundo cada vez consumista e individualista, siempre hay excepciones que recuerdan que el ser humano es una especie sociable y empática. 

Sergio Paniagua, integrante de Más Madrid en el distrito de La Latina, ha contado en su perfil de X lo que le pasó a su hijo cuando fue a subirse a un autobús urbano de la capital. El gesto del autobusero y la reflexión del político ha emocionado a toda la red social de Elon Musk.

"Ayer un conductor de la línea 55 de la EMT de Madrid ayudó a nuestro hijo, al este entrar y validar su abono caducado que se le olvidó renovar. Este conductor le dijo: 'Entra hijo que es de noche'", ha relatado.

Paniagua también ha especificado que su hijo lo primero que hizo casi fue bajarse la aplicación para así poder actualizar. "Las personas nos cuidamos. Gracias", ha escrito junto a una foto de un autobús de la línea 55. 

"Hacen falta más personas, que nos ayuden y escuchen"

El político de Más Madrid, además de compartir esta historia, la ha ejemplificado para dar su opinión sobre los autobuses humanos y la pérdida del trato entre personas en distintos ámbitos.

"Por eso, cuando os vendan que un autobús autónomo es el progreso, pensar a quién pedirles ayuda cuando lo necesites. Y en el tren pasará igual, cuando el conductor de la máquina os espere antes de cerrar la puerta", ha afirmado Panigua, dejando una última frase que invita a reflexionar: "Hacen falta mas personas, que nos ayuden y escuchen".

Su tuit se ha hecho viral con más de 35.000 reproducciones y más de 2.000 me gusta en pocas horas. Además, muchos han compartido esas mismas palabras destacando la importancia que tiene tratar con otras personas que te puedan ayudar en los momentos más críticos. 

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 