Su hijo sube a un autobús de Madrid y el gesto que tuvo un conductor es para creer en las personas

Hay historias que se conocen y que pasan en el día a día y que son perfectas para seguir creyendo y no perder la fe en la humanidad. En medio de un mundo cada vez consumista e individualista, siempre hay excepciones que recuerdan que el ser humano es una especie sociable y empática.

Sergio Paniagua, integrante de Más Madrid en el distrito de La Latina, ha contado en su perfil de X lo que le pasó a su hijo cuando fue a subirse a un autobús urbano de la capital. El gesto del autobusero y la reflexión del político ha emocionado a toda la red social de Elon Musk.

"Ayer un conductor de la línea 55 de la EMT de Madrid ayudó a nuestro hijo, al este entrar y validar su abono caducado que se le olvidó renovar. Este conductor le dijo: 'Entra hijo que es de noche'", ha relatado.

Paniagua también ha especificado que su hijo lo primero que hizo casi fue bajarse la aplicación para así poder actualizar. "Las personas nos cuidamos. Gracias", ha escrito junto a una foto de un autobús de la línea 55.

"Hacen falta más personas, que nos ayuden y escuchen"

El político de Más Madrid, además de compartir esta historia, la ha ejemplificado para dar su opinión sobre los autobuses humanos y la pérdida del trato entre personas en distintos ámbitos.

"Por eso, cuando os vendan que un autobús autónomo es el progreso, pensar a quién pedirles ayuda cuando lo necesites. Y en el tren pasará igual, cuando el conductor de la máquina os espere antes de cerrar la puerta", ha afirmado Panigua, dejando una última frase que invita a reflexionar: "Hacen falta mas personas, que nos ayuden y escuchen".

Su tuit se ha hecho viral con más de 35.000 reproducciones y más de 2.000 me gusta en pocas horas. Además, muchos han compartido esas mismas palabras destacando la importancia que tiene tratar con otras personas que te puedan ayudar en los momentos más críticos.