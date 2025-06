Una madrileña que vive en Canarias confiesa que tardó tres meses en entender lo que le decía su compañera de piso al salir de casa

La creadora de contenido Marta (@martaflorez__), una chica madrileña que está viviendo en Canarias, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuales son las cosas que más le han impactado de vivir en el archipiélago.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y tardé tres meses en entender que cuando me iba de casa y mi compañera de piso me decía 'bueno', me estaba diciendo adiós", ha comenzado confesando la tiktoker.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y todavía la gente me corrige cuando digo chanclas, autobús o palomitas en vez de cholas, guagua o cotufas", ha continuado contando Marta.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y todavía me desubica la época del año en la que estoy porque siempre hace calor", ha manifestado la madrileña, entre risas.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y claro que se me ha pegado la expresión 'muchacho', pero la de 'mi niño' me queda fatal", ha añadido, haciendo referencia a las coletillas típicas del archipiélago.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y claro que el 90% de los pacientes me preguntan que si soy goda", una palabra con la que los canarios se refieren de forma despectiva a los españoles peninsulares.

"Soy madrileña viviendo en Canarias y he de reconocer que por ahora solo he visitado una isla más, aparte de la que vivo. Soy madrileña viviendo en Canarias y claro que me he aficionado a las papas arrugas con mojo y al queso asado", ha concluido la tiktoker.