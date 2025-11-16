Una pareja de León va a ver la NFL a Madrid, pero hay un detalle entre ellos que llama mucho la atención

Una pareja de León que acude al Santiago Bernabéu a ver el partido de NFL es entrevistada por Álvaro Palazón, de El Huffpost.

Madrid se ha convertido este domingo en capital del fútbol americano también. El Estadio Santiago Bernabéu, templo habitual del Real Madrid, acoge por primera vez un partido oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL): los Washington Commanders frente a los Miami Dolphins.

Desde las inmediaciones del estadio, la expectación era palpable. Nuestros compañeros Álvaro Palazón y Alfredo Pascual se encuentran recogiendo testimonios de aficionados que están viviendo la jornada como una auténtica fiesta. Entre ellos, una pareja llegada desde León que ha decidido animar a equipos distintos para darle emoción al día.

"Por llevar la contraria, por darle un poco de vidilla", confiesa ella entre risas, con la camiseta de los Dolphins, mientras él luce orgulloso la camiseta de los Washington Commanders. El chico confiesa que entiende la popularidad de los Dolphins en España porque tira más la cultura de Miami, pero defiende su elección: "Washington siempre ha sido un equipo de la NFL muy reconocido e importante y desde que empecé a ver la NFL es mi equipo".

Ella, en cambio, se inclinaba por los Dolphins con un argumento curioso: "Yo creo que los chicos tiran más a los Commanders y las chicas tiramos más a los Dolphins. Creo que son los delfines, los colorines... Nos gustan más. Ellos son más rudos".

Una pasión que cruza fronteras

El chico relata que su afición comenzó viendo una Super Bowl. Desde entonces, no ha dejado de seguir la liga: "Me encantó, me enganché a ello y desde hace seis o siete años sigo la NFL como alguien de Estados Unidos".

Por ello, la llegada de la NFL a España le parece un sueño hecho realidad: "Increíble. Es algo que debería estar más abierto. De unos años para acá tiene más éxito. Antes no era tan reconocida, pero es un evento de los que más se pueden hacer ahora en España".

El partido entre Commanders y Dolphins no solo marca un antes y un después para los aficionados españoles, sino que también abre la puerta a que la NFL explore nuevas fronteras en Europa. Madrid, con su Bernabéu renovado y su afición entregada, se ha convertido en escaparate mundial de un deporte que cada vez gana más adeptos en este lado del Atlántico.