Una polaca cuenta lo que ha visto en España que en Polonia sería "impensable": "Algunas me encantan, pero otras todavía no las entiendo"

Roxana es una polaca que emprendió un nuevo proyecto tras casarse con Ángel, español, con quien le surgió la idea de crear contenido especializado para viajeros que vayan a Polonia, haciéndose llamar en redes sociales "Descubre Polonia" (@descubrepolonia.net). Uno de sus vídeos más recientes ha alcanzado más de 77.000 visualizaciones tras relatar algunas costumbres en España que, según ella, en Polonia serían "impensables".

"Algunas me encantan, pero otras no tanto", ha advertido, ya que simplemente el motivo es por falta de costumbre al tener varios choques culturales. Según ella, llegar tarde en España es más habitual de lo común, mientras que en Polonia "llegas puntual o incluso un poco antes". Algunos usuarios le han matizado que, aunque sea cierto, siempre depende de la propia persona.

En Polonia, llegar tarde equivale a "falta de respeto": "En España un día llegué diez minutos antes y los demás 20 minutos tarde... Y nadie pidió perdón". Un buen choque ha sido el de la planificación: en España "los planes no existen hasta que existen", mientras que en su país todo se planifica incluso días antes, "claro y organizado".

Las "bromas en el trabajo"

En el ámbito laboral ha visto que en España se hacen bromas, los cafés son más largos y hay conversaciones personales. "En el trabajo en Polonia hay seriedad total, profesionalidad estricta y poca charla personal", ha relatado. Ha recordado el día que fue a unas oficinas en España en las que alucinó por el ambiente laboral, mucho menos tenso y serio de lo que está acostumbrada.

En Polonia sería "imposible" vivir "sin tanto control" como ha visto en España: "La vida no es tan controlada, los planes cambian, hay horarios flexibles y menos rigidez". La primera vez que lo vivió sintió "ansiedad" porque necesitaba "control, orden y también seguridad".

Sin embargo, España le dio una lección: "Que puedes vivir bien sin tener todo bajo control, que puedes improvisar más, que puedes disfrutar más y no pasa nada si algo no sale perfecto".