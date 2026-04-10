Una española compra una bicicleta a un noruego y tiene que compartir lo que le ocurre: "Tú haz esto en España a ver"

La usuaria de TikTok @aarticgirl, española que vive en Noruega, ha puesto en valor lo que le ha pasado en ese país cuando ha comprado una bicicleta de segunda mano y lo ha comparado con lo que ocurriría en España.

"Necesito contaros por qué amo Noruega. En Noruega hay una aplicación muy conocida que se llama Finn.no donde la gente vende cosas aleatorias, un poco de todo: puede ser ropa, bicis, coches, casas... lo que quieras. Yo estoy en búsqueda de una bici. No quiero comprármela nueva porque sé que seguramente me voy a ir en algún momento", explica.

"He encontrado una bici súper nice. He llegado al chico que me la iba a vender y me ha dicho: '¿Quieres un casco?'. Como para probar la bici. Digo sí y me ha dado el casco y me ha dicho: 'Vete un rato, tú tranquila. Cuando la hayas probado si ves que bien vuelves, me llamas y ya te la llevas" Y aquí estoy, con la bici, en plan... ¿vosotros sabéis lo que es esto?Tú haz esto en España a ver si te dejan irte un rato sin que te vean a ti si te estás llevando la bici o no. Amo este país, de verdad", pone en valor.

Los peligros de la noche

"Para algunas cosas son maravillosas. Voy al dueño a decirle que me la llevo y se la pago. Aquí estoy, como buena ciudadana, he llegado donde vive este señor, lo llamo y le hago el pago en un momento. Es que me encanta", insiste.

Eso sí, asegura que por las noches la cosa cambia: "Los noruegos no roban, pero cuando están borrachos les encanta coger bicicletas. Robar, robar... no roban, ven que una bicicleta no tiene candado y la cogen. ¿Cuándo suele suceder esto? Cuando van borrachísimos. Después generalmente ni se las quedan, las tiran en mitad de la calle".