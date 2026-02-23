Isabel Coixet recuerda cuando un crítico de cine dijo que habría que "cortarle la cabeza"

Isabel Coixet, directora y guionista de cine, ha visitado el podcast Saldremos mejores, conducido por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras. Allí ha hablado sobre los comentarios ofensivos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera.

El tema del "hate", odio en inglés, formó parte de la charla que la cineasta mantuvo con las presentadoras del podcast, donde recordó que cuando recogió el Premio Nacional de Cinematografía en 2020 dijo que "no le vas a gustar a todo el mundo, no eres una croqueta".

"Tú fuiste una gran pionera del hate", ha introducido Nerea Pérez de las Heras, recordando a su vez que el crítico de cine Carlos Pumares le dijo a Isabel Coixet que deseaba que le "cortaran la cabeza".

"No, no, para mí el hate empezó hace treinta y tres años. Esa fue la primera vez que pensé 'uau'. Otra persona dijo: 'Habría que sacarle los ojos a esta sujeta, y a partir de ahí ya...", ha confesado la catalana.

"Que me digan lo que quieran"

Isabel Coixet ha asegurado que actualmente no le afectan de la misma forma todos los insultos y descalificaciones que ha tenido que escuchar a lo largo de su vida. "Que me digan lo que quieran, me hace un poco reír", ha afirmado.

"Llevar 32 años oyendo cosas horribles de ti, si eres miope, si estás gorda, si llevas el pelo fatal, si te vistes fatal...¡Pero desde hace tantos años!", ha exclamado la directora catalana, que ha contado una anécdota reciente al hilo de este asunto.

"Ayer, una señora: 'Oye, pues en persona ganas, ¡eh!. Porque es que siempre te veo tan fea'. Y yo allí como... Claro, ¿Qué haces?, ¿Le das una hostia?, ¿Te vas a la barra y te comes unas croquetas?, que es lo que hice o ¿le respondes algo? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le dices a esta señora? Y así, esto, cada día", ha asegurado Isabel Coixet.