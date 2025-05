Una venezolana cuenta qué es lo que más miedo le da de vivir en Toledo: del todo inesperado

La usuaria de TikTok Lai (@laiexplora), una chica venezolana que actualmente vive en Toledo, ha subido un vídeo a su red social contando qué es lo que más miedo le da de vivir en la capital de Castilla-La Mancha.

"Para los que preguntan que si España es seguro, esto soy yo caminando desde la estación de autobús de Toledo hasta mi casa", ha comenzado relatando Lai, mientras se garaba caminando de vuelta a su residencia.

"Es medianoche. Acabo de regresar de un concierto en Madrid, por eso estoy cubierta de tarta. Y bueno, así se ve la calle", ha expuesto la venezolana, enseñando la oscuridad de la noche y la calle vacía, sin nadie cerca.

"Hay muy poquita gente caminando, pero no hay borrachos, no hay gente rara... Honestamente, a mí lo único que me da miedo vivir en Toledo es que crezca el Tajo y me lleve", ha comentado la venezolana entre risas.

"Pero nunca he sentido esa sensación de inseguridad, de criminalidad", ha asegurado la usuaria, extremandamente contenta con la sensación de seguridad que siente al vivir en Toledo.