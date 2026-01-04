Unos argentinos llegan a Madrid y su primera impresión dice mucho de cómo está ahora la capital de España

Madrid es una de las ciudades más visitadas de España y del mundo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2025, la capital de España registró 11.635.113 pernoctaciones —un 1,9 % más que en 2024— y recibió 5.437.012 millones de visitantes —un 0,4 % menos que el año anterior —.

Estos tres argentinos no entran en la estadística pero también forman parte de los turistas que han visitado la capital de España en 2025 y casi entran en los datos del año 2026.

Madrid es el primer destino de su viaje por Europa y se han grabado nada más llegar a la ciudad, justo cuando han salido de su primer viaje en Metro: "Estamos en Madrid. Primeras impresiones... hay banderas LGTB. Están gastadas".

"Parece Buenos Aires"

El mismo que se graba dice que la ciudad "está como triste". "Está más triste que la mierda", comenta otra persona. "Parece Buenos Aires", añade el primero mientras enfoca partes de la ciudad que se va encontrando.

"Está todo en obras boludo. Son las 7 de la mañana, todo cerrado, no creo que nos dejen entrar pero ya veremos. Qué divino todo. Somos returistas. Todo en obras. No sé si es justo la zona de nuestro hotel o qué", dice el que graba.

Una de sus acompañantes deja claro lo que piensa de Madrid: "O Argentina está arriba ahora o Madrid...[hace una señal para abajo con el dedo]". "Es Argentina el momento", añade su compañero.

Después de pasar un rato por la ciudad comenta de nuevo: "Retiro todo lo dicho. Es relindo esto. Me encanta. Y eso que caminamos cuatro cuadras". En el vídeo en TikTok los hay que han intentado aportar contexto a las zonas en las que han estado.

"La plaza de Tirso de Molina que la parada de metro por donde estáis tiene historia. Dicen que en esa estación había fantasmas, en esa plaza (que ahora está de obras) siempre hay mucha gente y puestos de flores y plantas", le dice una persona para que sepa por qué la ciudad está así.