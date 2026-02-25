Conviene escuchar este minutos de Ramón García sobre uno de los problemas invisibles que más afectan a los españoles

El presentador de televisión Ramón García, uno de los más míticos de la pequeña pantalla y que lleva desde hace más de una década al frente de En compañía, en Castilla-La Mancha televisión, ha dejado una reflexión sobre la soledad que mucha gente debería de escuchar.

Todo comenzó con un anciano invitado al programa que confesaba que la soledad le estaba quitando la vida. "'Siento que la soledad me está matando'. Esto es como que alguien te dice, me han clavado un cuchillo y me estoy muriendo. ¿Qué haces con eso? Lo llevas corriendo a urgencias para que se lo saquen y le salven la vida", ha afirmado García.

"¿Qué hay que hacer cuando ese cuchillo se llama soledad y le está matando? Díganme, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos mirándole a que se muera de pena y solo? Yo me niego a eso y todo mi equipo de trabajo también", ha asegurado.

García ha sentenciado su programa va a hacer 10 años en antena y siguen con más ganas que al principio: "No es que no nos cansemos, es que estamos más fuertes y tenemos más ganas de seguir adelante".

"Este discurso que hace 10 años la gente no lo entendía, ahora ya ha calado en la sociedad y por eso queremos ayudar a este señor, que nos pide auxilio y socorro", ha concluido el presentador

Datos sobre la soledad no deseada

Tal y como muestra un estudio realizado en el año 2024 por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, hay un 20% de personas en España que padecen esta soledad no deseada, mientras que un 49,3% de la población ha padecido esta enfermedad en algún momento de su vida.

Respecto a qué personas la sufren, este estudio refleja que "los jóvenes son los que más soledad no deseada sienten". Además, se muestra que en los siguientes tramos de edad, este problema va descendiendo progresivamente, pero de nuevo vuelve a subir en aquellas personas de 75 años.