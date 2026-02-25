Ana Belén habla sin rodeos de lo que está pasando en un lado de la derecha española

La cantante y actriz Ana Belén ha concedido una extensa entrevista en el diario El País en la que, en la última cuestión, ha hablado de la situación política de España y de cómo ve a una parte de la derecha.

La entrevista, que se ha publicado en pleno 45 aniversario del golpe de Estado del 23-F, ha tenido una cuestión sobre qué estaba haciendo la artista ese fatídico día.

"Iba con mi hermana a ver una obra en el María Guerrero y en la radio oímos la entrada de Tejero. Mira si pensé en que me tendría que ir de España, que me estaba cambiando, oí los tiros y ni supe qué ponerme", ha explicado.

Ha afirmado, además, que no recuerda mucho de ese día y que su hermana es testigo de todo lo que hizo: "Empecé a ir del baño a la habitación gritando: '¡¿Qué me pongo?! ¡¿Qué me pongo?!'. Y ella me soltó: '¡Ponte lo que quieras, coño, pero ponte lo que sea ya!'. Lo que ocurría es que mi cabeza estaba en que si me iba al exilio a Suecia, necesitaría ropa de invierno, y si me iba a México, era otro tipo de maleta. Es la hostia la mente".

Por último, el periodista Gregorio Belinchón le ha preguntado por el crecimiento de la "beligerancia en un lado de la derecha".

"Hay una frase que se dice: 'Sin complejos'. Esa es la clave. Antes se tenía un poco todavía como de, bueno, se guardaban las formas. Que no se les notara mucho a esa España retrógrada... Pero ya ha habido un momento en que se lanza a la beligerancia sin complejos", ha respondido Ana Belén.

Y ha sentenciado: "Se mete a los diputados en el mismo saco y no es cierto. No todo el mundo es igual de irrespetuoso y maleducado. Aún creo que con la educación se va lejos. No se pueden perder las formas, ni, sobre todo, los argumentos. Ahora, lo que hay al otro lado, y yo lo conocí durante el franquismo, es tremendo".