El gesto que muchos españoles hacen al entrar a un restaurante y que indigna a los camareros

Los españoles son lentos, indiscretos y un poco quejicas según algunas guías de viajes para extranjeros que quieren visitar el país, según un reportaje de El Confidencial donde recoge cómo actuar con los autóctonos.

"¿Quiere integrarse rápidamente en la sociedad española, o tiene que comenzar una conversación con alguien y no sabe muy bien cómo? El truco es sencillo: quéjate. Por ejemplo, del tiempo, o de los atascos, o de lo mucho que ha tardado el transporte, o de lo fría que está la cena y lo caliente que está la bebida", reza el texto del citado medio, que añade que "el 75% de conversaciones con extranjeros comienza con una queja".

Este carácter español se ve mucho en bares y restaurantes. Es en ese ambiente donde muchos españoles se dejan llevar por los instintos y toman decisiones que, probablemente, no tomarían en otro ámbito.

No entres al bar sin hacer caso al camarero

Ha contado en TikTok @jxse_hosteleria que hay un gesto muy común en los españoles y nada habitual en los extranjeros que irrita mucho a camareros y hosteleros porque denota un poco de mala educación: sentarse en una mesa sin que te den permiso.

"Si haces esto al llegar a un restaurante ya nos vas a caer mal a todos. Los clientes españoles, a diferencia de los alemanes, de los ingleses, parece que les da ansiedad que les pidas que esperes un poco", ha empezado contando.

Y ha proseguido: "Es liberarse una mesa y ya sin preguntar se sientan incluso con cosas del cliente anterior. Si quieres decirle algo encima te sueltan la de que no tenía el cartel de reservado pero cómo lo va a tener si has tardado tres segundos en sentarte".

"¿Tan difícil es aprender a esperar como los extranjeros?", se ha preguntado finalmente el hostelero. En los comentarios muchos le dicen cosas como: "Hay sitios en los que te puedes entrar y otros en los que pone claramente un cartel para que esperes a ser atendidos. Si hay cartel no me siento, si no lo hay sí me siento".

"Yo si hago eso te vacío la mesa y te pido la bayeta para pasarla, si hago esto al sentarme no lo haré al irme y lo mismo a la inversa", ha señalado otro en un comentario.