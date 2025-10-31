Unos canadienses recorren España y se quedan con un mal sabor de boca cuando llegan a Madrid y piden la cuenta en un restaurante

Madrid es uno de los destinos favoritos de los turistas, tanto nacionales como internacionales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2025, la capital de España registró 11.635.113 pernoctaciones —un 1,9 % más que en 2024— y recibió 5.437.012 millones de visitantes —un 0,4 % menos que el año anterior —.

Según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid, el gasto internacional total alcanzó los 8.934 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Todos estos datos ponen de manifiesto que el turismo internacional es uno de los pilares de Madrid ya que representa el 65 % de las pernoctaciones y el 58% del total de viajeros, frente al 35 % y el 42 % del turismo nacional, respectivamente.

Por países hay sorpresas. En los primeros seis meses del año, Estados Unidos fue el país que más turistas trajo a Madrid con 522.000 visitantes y un crecimiento del 4,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. La clasificación la completan Italia, Francia y Reino Unido.

Aunque el turismo sigue creciendo, los turistas no siempre salen del todo contentos con su estancia en la capital de España. En este caso, una pareja de canadienses ha relatado en Reddit lo que les pasó en un bar de Madrid.

Lío con la propina en la Cava Baja

Eso sí, han querido dejar claro que les encanta Madrid ya que le tienen un cariño especial a la ciudad por "su belleza majestuosa, el arte y la cultura, la gastronomía...". Lo primero que han contado es que han recorrido España durante dos semanas, centrando su estancia principalmente en Andalucía.

Como vuelan a su país de origen desde Madrid han decidido pasar sus últimos días aquí disfrutando del barrio de La Latina, concretamente en la zona de la Cava Baja, en la que fue la última cena en la ciudad. Y fue ahí donde se llevaron un pequeño disgusto: en uno de los restaurantes le pidieron propina.

Han dejado claro que han estado en un montón de bares y restaurantes en Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada y en ninguno de ellos, hasta este último de la Cava Baja, les habían pedido propina.

Comentario en Reddit de GoingToSpain REDDIT

"Yo siempre dejo propina a las camareras de hotel, porque nadie puede pagar lo suficiente por fregar baños, pero tampoco hemos tenido un servicio extraordinario en restaurantes que me haga sentir que necesito dejar propina extra", ha contado en su post en Reddit.

"Un mal sabor de boca"

Ha afirmado que era la tercera vez que iban al mismo bar y tampoco les había pasado antes que al ir a pedir la cuenta, de 73 euros, el camarero les dijese que si querían redondear la cuenta porque el servicio no estaba incluido.

"La tercera vez, en una cuenta de 73€, el camarero le preguntó a mi esposo si quería redondear la cuenta, porque el servicio no estaba incluido. Mi esposo se quedó confundido, y el camarero repitió varias veces que el servicio no estaba incluido y no quería poner los 73€ en la máquina. Al final, mi esposo dijo 5€ y los añadió", ha explicado.

Ha comentado también que el servicio fue bueno "pero nada genial ni extraordinario" y que tanta insistencia les dejó "un mal sabor de boca".

"Las mesas de al lado eran de italianos (a nuestra derecha) y alemanes (a la izquierda). Estoy 99% segura de que a esos tipos no les pidieron propina, y eso es lo que me da más rabia. Somos canadienses hablando inglés, pero tal vez el camarero pensó que éramos estadounidenses, si es que eso significa algo. Tenía muchas ganas de decir algo, pero tampoco quería armar un escándalo. ¿Qué opinan? ¿Me estoy perdiendo algo en este escenario?", se ha preguntado en el post.