Junts confirma que tumbará el escudo social del Gobierno: se podrá desahuciar a personas vulnerables

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo votará este jueves en contra del decreto sobre el llamado escudo social y le ha culpado de ese 'no' por su empeño en incluir en esa norma la moratoria antidesahucios a familias vulnerables que, según Junts, avala las "ocupaciones".

Se lo ha dicho a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en una intervención que ha aprovechado para denunciar también los "incumplimientos" del Ejecutivo con Cataluña y, en concreto, con los acuerdo que el Gobierno vienen sellando desde hace ocho años con ERC.

"Lo tenemos muy claro, hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no y cumplimos, como siempre. Nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo, lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las ocupaciones", se ha quejado Nogueras a Sánchez, quien le ha respondido que lo que recoge ese derecho sobre los desahucios a familias vulnerable no tiene "nada que ver" con las ocupaciones.

De hecho, el presidente del Gobierno ha acusado a Junts de "copiar el discurso de la derecha y la ultraderecha" al hablar de ocupación. Igualmente, ha asegurado que el Gobierno cumple con Cataluña y propone soluciones para los problemas de los catalanes y ha invitado a Nogueras, a ver los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) catalán para comprobar cómo perciben los ciudadanos la acción del Gobierno.

Además, ha subrayado que el Ejecutivo ha bajado impuestos a las pymes y las rentas más bajas y ha impulsado una ley de vivienda buena Cataluña. "Hechos más allá de las palabras. Ojalá podamos trabajar con ustedes, pero no por Junts ni por el Gobierno sino por Cataluña", ha agregado.

Por su lado, la portavoz de Junts ha asegurado que los socialistas "engañan en todo" y no solo a ellos sino también a sus socios "más incondicionales", en referencia a ERC y las negociaciones por los presupuestos en Cataluña.

Por último ha considerado que en Cataluña "cada día cuesta más vivir y levantar la persiana" y ha encomendado a Sánchez a "pisar más calle" y ver menos las encuestas.