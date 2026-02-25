Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un argentino llega a España, se planta en la Plaza Mayor de Madrid y no se puede contener: "Voy a decir algo de los españoles"
Muchos estarán de acuerdo. 

Álvaro Palazón
La Plaza Mayor y el tiktoker argentino Artola
Cada vez más argentinos visitan España. Tal y como recoge el medio La Nación, en apenas cuatro años —de 2021 a 2025—, la cantidad de argentinos que residen en España creció casi un 50%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En redes sociales son muchos los argentinos que se graban vídeos reaccionando a la comida, a la forma de la vida de los españoles y hasta se sorprenden de algunas costumbres. Y así lo ha mostrado, por ejemplo, el tiktoker argentino Artola Pombo. 

"Llegué a España. Voy a decir algo de los españoles y no me lo voy a guardar", después enfoca a la gente que pasea por la Plaza Mayor de Madrid en un soleado día de medio invierno. 

La calidad de vida en España

"No sé si tienen mejor calidad de vida que nosotros, pero viven más tranquilos, disfrutan más. La verdad que me duele reconocerlo", ha dicho después de ver el estilo de vida de los españoles o, por lo menos, de los españoles que viven en Madrid. 

En otro de sus vídeos por Madrid, este creador de contenido argentino muestra las diferencias entre un domingo a las seis de la tarde por Madrid y un domingo a la misma hora por su país. 

Lo hace enseñando una transitada calle del centro de la ciudad, muy cercana a la Puerta del Sol y a la Plaza Mayor: "Domingo, seis de la tarde en Madrid, la gente tomando birrita. Muy tranquila". 

Por el contrario, ha dicho: "En Argentina, seis de la tarde un domingo estamos durmiendo siesta y tiene que venir el ACA para levantarme". 

La comida de España vs. Argentina

El mismo creador de contenido ha hecho también un comentario acerca de la comida española y la ha comparado con la de Argentina: "Los argentinos creemos que tenemos la comida del mundo. Tenemos razón, el asado es imbatible". 

"Ahora los españoles con esto. Decí que están los tanos (italianos) que pasan el trapo por estar en el segundo lugar, pero los españoles en el top tres están seguro", ha dicho también de la gastronomía española mostrando un bar de tapas del centro de Madrid. 

