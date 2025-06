Va a comer a un famoso restaurante de Madrid: cuando llega la cuenta, sorpresón por este cobro

El creador de contenido Cocituber ha estado en Filandón "el restaurante favorito de Mariano Rajoy" y ha contado que ha tenido una mala experiencia con un cobro que ha visto al final de la comida, cuando ha pedido el ticket.

"Estoy en uno de los restaurantes más lujosos de todo Madrid. De postín. Aquí con Ferraris en la puerta. Regalan Porches", ha dicho antes de empezar a comer en el local madrileño.

Lo primero que le han puesto son, a modo de aperitivo, unas aceitunas y un poco de pan y se ha preguntado: "¿Nos lo cobrarán?". Pues efectivamente sí. Algo que ha mosqueado mucho al creador de contenido.

Después ha probado gazpacho a 4 euros, puerros a la brasa a 14,50 euros, carpaccio de chuleta a 23 euros, media ración de almejas a 16 euros, otra media de calamar a 12 euros, media de patas de pulpo a 15 euros y por último un besugo a la brasa a 38 euros.

De postre ha pedido un cubo de helado artesanal que cuesta 18 euros y es para dos personas y se le va poniendo toppings: "El mejor helado que he probado en mi vida".

Al pedir la cuenta se ha llevado la sorpresa: sin pedir aperitivo y pan se lo han cobrado: "Un total de 167 euros. Nos han cobrado el pan y el aperitivo a 3,80 euros. El pan se paga cuando lo pides y unas aceitunas que no las he pedido. No las quiero".