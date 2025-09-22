Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a Lidl y de repente ve que tiene que pagar 3.098 euros: después del susto, tiene una explicación
Virales

Virales

Va a Lidl y de repente ve que tiene que pagar 3.098 euros: después del susto, tiene una explicación 

Se ha viralizado la cosa en TikTok. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ticket de Lidl@rubincastel

Ir a hacer la compra es, para muchos, sanador. Después de un día aciago en el trabajo pasarse por el supermercado y darse, si es posible, algún que otro capricho te puede alegrar el día. 

Lo que uno no espera es llegar a Lidl y que a la hora de pagar el montante ascienda a nada más y nada menos que 3.098 euros. Lo alucinante es que todo parece un error del cajero a la hora de marcar la leche. 

En el vídeo, que está a punto de llegar a las 200.000 reproducciones en TikTok, se puede ver cómo hay marcadas concretamente 3642 bricks de leche desnatada, lo que hace que sólo en eso haya 3.059 euros. 

Menos mal que se lo toma con humor porque a más de uno le hubiese dado un infarto al ver la cuenta. En los comentarios, la misma persona que ha subido el vídeo ha dado las explicaciones a lo ocurrido. 

"Eso mismo me paso a mí ayer, le puse a un cliente 500 quesos en vez de 5", le ha dicho una persona en los comentarios al vídeo. Y él mismo ha señalado: "Son cosas graciosas que pasan". 

A lo que esta persona ha vuelto a decir: "Mientras nos demos cuenta al momento... y menos mal que me tocó un cliente que se lo tomó a cachondeo si me pilla con uno borde". 

"Yo le dije me parece que te as equivocado me has puesto 3642 litros de leche", ha afirmado por último la persona que ha publicado el vídeo, que lleva ya casi 1.000 'me gusta' en pocas horas. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 