Va a Lidl y de repente ve que tiene que pagar 3.098 euros: después del susto, tiene una explicación 

Ir a hacer la compra es, para muchos, sanador. Después de un día aciago en el trabajo pasarse por el supermercado y darse, si es posible, algún que otro capricho te puede alegrar el día.

Lo que uno no espera es llegar a Lidl y que a la hora de pagar el montante ascienda a nada más y nada menos que 3.098 euros. Lo alucinante es que todo parece un error del cajero a la hora de marcar la leche.

En el vídeo, que está a punto de llegar a las 200.000 reproducciones en TikTok, se puede ver cómo hay marcadas concretamente 3642 bricks de leche desnatada, lo que hace que sólo en eso haya 3.059 euros.

Menos mal que se lo toma con humor porque a más de uno le hubiese dado un infarto al ver la cuenta. En los comentarios, la misma persona que ha subido el vídeo ha dado las explicaciones a lo ocurrido.

"Eso mismo me paso a mí ayer, le puse a un cliente 500 quesos en vez de 5", le ha dicho una persona en los comentarios al vídeo. Y él mismo ha señalado: "Son cosas graciosas que pasan".

A lo que esta persona ha vuelto a decir: "Mientras nos demos cuenta al momento... y menos mal que me tocó un cliente que se lo tomó a cachondeo si me pilla con uno borde".

"Yo le dije me parece que te as equivocado me has puesto 3642 litros de leche", ha afirmado por último la persona que ha publicado el vídeo, que lleva ya casi 1.000 'me gusta' en pocas horas.