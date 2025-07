Va a un restaurante de Getafe y cuando le traen la cuenta se lía, y mucho, por lo que le cobran sin avisar

El popular creador digital conocido como 'Cocituber', que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok y otro medio millón en Instagram, ha publicado uno de sus vídeos posiblemente más comentados hasta ahora. No por el número de reacciones, sino por el eterno debate que hay en las redes sociales en general: el cobro del servicio de mesa.

Alfonso, como de costumbre, fue a comer a un restaurante de Getafe para probar su comida y dejar una reseña en sus redes sociales. "Estamos en uno de los mejores restaurantes de todo Getafe", ha expresado al principio del vídeo, que supera el millón de visitas en apenas 24 horas.

El aperitivo que le han puesto han sido dos gambitas con panko. Pasando a la carta he pedido una ración de anchoas, ya que siempre las pide, en las que vienen emplatadas ocho por 23 euros, con hueva de trucha y trújol con tartar de tomate. "Te entra suavecita para luego tener mucho sabor", ha descrito.

Tras un vaso de gazpacho y cecina de buey, ha pasado a la chistorra de navarra salteada con un poco de vino blanco: "La más cara que me he comido". Alubias, cocochas al pilpil, chuletón de ternera y tarta de queso han concluido su experiencia.

Llegada la cuenta, empieza la polémica. El coste total hubieran sido 190,90 euros, pero al parecer le han cobrado cinco euros más por el concepto de cubierto, pan, aperitivo (y servicio) en una mesa de dos personas. "Se come muy bien, pero de todo esto lo que más me jode son los cinco euros", ha rematado.

Ha empezado una conversación con el hostelero, que defendía que no lo cobraban si el cliente no quiere aperitivo. El problema, según ha razonado Cocituber, es que es ilegal cobrar el servicio, sobre todo cuando no se avisa en ningún lado, ni siquiera en la carta.

"Cuando tú pones el aperitivo lo tienes que ofrecer, esto está prohibidísimo, el servicio de mesa no lo puedes cobrar, es que si no, le estás colando cinco euros por una cosa que no ha pedido", ha defendido.

Las reacciones han surgido como la espuma con opiniones de todo tipo, pero la gran mayoría está de acuerdo con Cocituber: "'Yo le pongo el aperitivo y si no lo quiere me lo llevo', ja, ja, ja, si estoy esperando para comer y me lo traes, pienso que es una cortesía, nadie lo devuelve. Al final sacan una pasta con eso brutal".

Ha publicado en sus historias de Instagram la contestación del restaurante, "mofándose": "Te aseguro que como ahora, que te dedicas a ir a buenos restaurantes, te lo van a cobrar en todos. Teniendo el detalle de invitarle al café, postre y el agua más los envases y la bolsa. La próxima te cobro todo".

Como no, Cocituber se ha defendido: "Yo no quiero que me invites a nada, pago mis cuentas religiosamente. Voy a muchísimos restaurantes, lo del servicio te lo encuentras en algunos, sí, por lo menos lo tienen puesto en la carta, lo que estás haciendo es ilegal. A mí, personalmente, teniendo el restaurante que tienes, te lo podías ahorrar, y ofrecerlo, como hacen todos".