Va a un supermercado de Alemania y casi le da algo al ver lo que venden como producto típico español junto a Estrella Galicia

La usuaria de TikTok @naataliamartinezr, española que vive en Alemania, se ha lamentado por lo poco que conocen a España en aquel país. Para demostrarlo, ha enseñado lo que venden en un supermercado de allí como producto típico español.

"Por qué tenemos que aguantar que en países como Alemania llamen a productos mexicanos 'España", se pregunta la usuaria mientras enseña unas tortillas para hacer tacos que se venden bajo el lema 'Spanish style'.

"¿Pero por qué? ¿Por qué mis compañeros del trabajo creen que los tacos son españoles? ¿Por qué? Es que estamos al lado, han ido mil veces a Mallorca. No comemos tacos en España. Spanish Style no. No. Es que no es normal", insiste.

"En España no comemos tacos"

"Te ponen Estrella Galicia, sardinas y tortilla para hacer tacos. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. En España no comemos tacos, los tacos se comen en otros sitios, como México, pero no en España", repite.

Según la 2ª oleada de la encuesta sobre la imagen de Alemania en España, del Real Instituto Elcano, Alemania es el país mejor valorado de Europa por los españoles, incluso por encima de la propia España, así como de Italia, Francia y el Reino Unido, con una nota media de 7,1.

La imagen que los españoles tenemos de Alemania

La encuesta señala que los españoles ven a Alemania "como un país desarrollado e industrial (especialmente en el ámbito automovilístico), con una economía exitosa y una población organizada, seria, trabajadora y eficiente": "En líneas generales, consideran a Alemania superior a España en la mayoría de los aspectos –influencia en el mundo, sistema económico, calidad de su democracia, ciencia y tecnología, medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres–, con la excepción de dos elementos: la producción cultural y la calidad de vida".

Sin embargo, ese mismo estudio refleja que "Alemania despierta en general poca simpatía entre los españoles" y "los alemanes son percibidos como rígidos y poco afables": "El principal defecto que los españoles atribuyen a Alemania es el egoísmo, una percepción vinculada a su negativa a aplicar políticas expansivas del gasto durante la crisis de la Gran Recesión".