Vanesa Martín se corona con sus palabras a una chica que no paraba de hacerle fotos en un supermercado

La cantante Vanesa Martín ha contado la respuesta que le dio a una fan que le persiguió haciéndole fotos pero sin decirle nada por los pasillos de un supermercado.

"Me acuerdo una vez que estaba comprando en un supermercado y había una chica que todo el rato me seguía y yo estaba viendo que todo el rato me hacía una foto allí donde me viera", ha contado en Ponte los Cascos.

"En el pasillo del yogur, una foto; en el pasillo del pan, una foto; en el pasillo del embutido, otra foto; en el pasillo de yo qué sé del champú, otra foto, y ya llegó un momento en que le dije: 'Oye, perdona, ¿quieres algo?'. Y me dice: 'Me gustaría hacerme una foto contigo'. Y digo: 'Hombre, menos mal'.

"Si te abrieras un botón..."

Otra vivencia que tuvo que suportar Vanesa Martín fue muy sonada hace algunos meses, cuando contó en Elle la respuesta que dio a un hombre que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".

Según dijo, estaba comiendo delante de él y le respondió: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".

"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.