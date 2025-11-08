Víctor Manuel escucha el nuevo disco de Rosalía y deja bastante claro lo que piensa de su trabajo

El cantautor y productor musical Víctor Manuel, ganador del premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en hace una década, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y autor de canciones Solo Pienso En Ti o Quiero Abrazarte Tanto, ha hablado con total sinceridad sobre el nuevo disco de Rosalía, Lux.

En una entrevista en el programa de RNE No es un día cualquiera de este sábado, sin necesidad de que le preguntaran por ello, ha terminado confesando que aprovechó un viaje este viernes para escuchar lo nuevo de la artista catalana.

Todo ha empezado tras hablar del "cansancio que nos provoca la política a veces". "Es insoportable. Yo, lo hago de vez en cuando, cuando voy en mi coche y estoy un poco saturado de una tertulia y tal, pongo China FM", ha revelado.

"Es como un bálsamo. Sólo ponen música en chino, los anuncios en chino y estás ahí media horita y te repones", ha señalado, provocando la carcajada de los presentes en la entrevista.

Acto seguido, le han preguntado si él suele escuchar todo tipo de música. "Me gusta mucho escuchar de todo, para saber dónde estoy y como estoy de despistado respecto a una realidad que hay. Que hay veces que comparto y otras que no comparto", ha señalado.

"Ayer vine escuchando el disco de Rosalía una parte del trayecto. A ver qué había hecho. Me gusta mucho escuchar, sobre todo a la gente más joven que yo", ha expuesto el cantautor.

Al preguntarle que qué le parece lo nuevo de la artista catalana, ha reconocido que es "un exceso, como siempre con Rosalía". "Porque parece que se acaba el mundo", ha expresado.

"Pero tiene cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho. Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", ha confesado.