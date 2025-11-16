Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Víctor Manuel responde como pocos lo han hecho al 19% de los jóvenes que echa de menos el franquismo
"Parece que no hemos hecho bien el trabajo".

El dictador Francisco Franco, en una foto de archivo.

El cantautor, productor musical y director cinematográfico Víctor Manuel, galardonado en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha intervenido este viernes en un acto en Logroño en el que ha querido mandar un mensaje a los jóvenes que añoran el franquismo.

Una encuesta del pasado mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogió que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena".

El cantautor ha participado en la mesa redonda Contra el olvido, celebrada como parte de la jornada de 'España en libertad. 50 años', organizado por la Delegación del Gobierno en La Rioja en colaboración con Radio Rioja Cadena SER.

Víctor Manuel ha asegurado que "los jóvenes que echan de menos una dictadura no saben lo que dicen y parece que no hemos hecho bien el trabajo los mayores para que lleguen a esos extremos de desinformación".

El cantautor ha defendido que España "es un país nuevo" en comparación con la etapa de la dictadura, aunque "un montón de gilipollas se empeñen en decir lo contrario" y ha destacado lo que piensan quienes tienen "cierta edad". 

"Los padecimientos que había entonces en España en materia de libertad de expresión, que están suficientemente contados", ha justificado, antes de entrar en detalle de cómo ha cambiado la vida desde entonces.

"Tengo la sensación de que siempre que cuento esto soy el abuelo cebolleta, pero las circunstancias en todos los sentidos de la vida han cambiado, desde el sindicalismo y desde la música", ha expuesto.

Tras ello, Víctor Manuel ha recordado que su abuelo fue fusilado por el régimen franquista y que se encuentra en una fosa en Oviedo junto a otros 1.400 "compañeros". "Yo iba a la fosa el Día de Todos los Santos, le preguntaba por qué habían matado al abuelo y me decía (su padre) que por una cesta de huevos, hasta muchos años después no pude saber qué había pasado", ha expresado.

