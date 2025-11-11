Víctor Manuel no tiene problemas en definir a Abascal de una forma tan breve como contundente

El cantante Víctor Manuel concedió una entrevista a Salvados en la que habló entre muchas cosas del auge de la extrema derecha y de cómo se encuentra actualmente la situación en España respecto al racismo y la comparó con cómo la vivían los propios españoles el siglo pasado.

Esa parte de la conversación comenzó con Gonzo, el presentador del espacio, recitándole unos versos de su tema Esto no es un canción. Concretamente estos: "Cuando hablen de la patria no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador".

"Esa canción la escribí porque el ambiente era ya muy asfixiante en Madrid y eso desembocó en el golpe de Tejero. Pero el ambiente que se cocía ahí dentro era terrorífico. Ahora, cuando la canto en toda esta última gira, la gente da como un resorte, un bote en la butaca cuando acaba la canción y comienzan a romperse las manos porque intuyen que pasa algo", apuntó Víctor Manuel, afirmando que "la extrema derecha está ahí jadeante".

Ahí es cuando aprovechó para cargar contra el líder de Vox, Santiago Abascal: "Sobre todo encuentro igualmente de patético a Abascal que a Blas Piñar. Son dos imbéciles. No hay nada ahí detrás, es un cascarón vacío".

Reflexiona del racismo contra la emigración española

El cantante asturiano también contó que él durante todo el siglo pasado viajó a países como Francia, Bélgica o especialmente Suiza para cantar a los españoles que migraron. Víctor Manuel relató sus encuentros con ellos.

"Después del concierto estábamos con ellos. Yo iba con ellos a discotecas donde no nos dejaban entrar por el color de la piel nada más y me contaban que estaban trabajando en el ferrocarril y estaban viviendo en barracones, hacinados en los barracones", relató el músico.

Además, acabó reflexionando diciendo que "si luego vas a preguntar individualmente a cada uno cambia seguramente el panorama porque eso es la opinión masificada".