Ramadán 2026: cuándo empieza, cuánto dura y cuándo se puede comer

El Ramadán ya tiene fechas. El comienzo de este mes sagrado para los musulmanes empezará hoy martes 17 de febrero por la noche, mientras que el primer día de ayuno será el 18 de febrero, de acuerdo al calendario de 2026 publicado por la Comisión Islámica de España. Durante esta época, la comunidad creyente se abstiene de realizar actos impuros e inmorales para centrarse en acciones positivas, además de reforzarse la oración y la lectura del Corán.

La festividad la determina el calendario lunar islámico, concretamente el noveno mes, después de la aparición de la luna creciente que pone fin a Sha'ban, el octavo mes. Durante su celebración, la principal premisa es el ayuno, desde el alba (antes de la salida del sol) y el ocaso (justo después de la puesta del sol), pero además simboliza un mes de purificación, solidaridad y convivencia. Esto incluye la abstención de fumar, enfadarse o mantener relaciones sexuales, entre otros actos inmorales, en esta franja de tiempo.

Horarios de ayuno diario y oraciones

El Ramadán conmemora las primeras revelaciones del Corán del profeta Mahoma. A lo largo del mismo se realizan cinco oraciones diarias: Fajr (oración del alba), Dhuh (se lleva a cabo al mediodía), Asr (rezo durante la tarde), Maghrib (oración de la puesta de sol) e Isha (oración de la noche).

Por su parte, el ayuno comienza antes del amanecer con el ‘suhoor’, una comida que tradicionalmente incluye leche, dátiles, zumos y té. La ruptura de dicho ayuno se produce con el 'iftar', siendo el plato emblemático la harira, una sopa árabe a base de pollo, tomate, perejil, cebolla y cilantro que, a menudo, se acompaña de garbanzos, lentejas, fideos y huevos.

Durante el Ramadán, los musulmanes adultos, hombres y mujeres, están obligados a ayunar, a excepción de los enfermos crónicos, enfermos mentales, menores de edad, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o menstruación, diabéticos y personas que estén viajando. Asimismo, a las personas que llevan a cabo trabajos pesados o con hambre o sed severa se les permite desayunar y la posibilidad de recuperar los días de ayuno perdidos.

Comienzo y fin del Ramadán

De este modo, el Ramadán del 2026, si el calendario lunar islámico así lo determina, comenzará y finalizará en estas fechas:

Primer día de ayuno: Miércoles, 18 de febrero

Miércoles, 18 de febrero Último día de ayuno: Jueves, 19 de marzo

Jueves, 19 de marzo Celebración de Eid al-Fitr (festividad que simboliza el fin del ayuno): Viernes, 20 de marzo

No obstante, cabe recordar que el comienzo y el fin del Ramadán es un tema complejo, puesto que son los clérigos de La Meca los que buscan la luna creciente para determinar el inicio y el fin.

Por su parte, muchos musulmanes se dejan guiar por las observaciones locales, de ahí que las fechas de comienzo y final puedan variar en distintos rincones del mundo. Ante cualquier duda, la web Islamic Finder ofrece un calendario del Ramadán y los horarios en Madrid.