Vox aparta a Ortega Smith y Macarena Olona no se puede contener: "En Moncloa brindan"

Es difícil que pasen más cosas en un sólo día a nivel político. Porque detrás de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana se coleccionan los hitos... aunque los focos se hayan quedado en el político del PP y su responsabilidad tras la DANA.

Este mismo lunes, minutos antes de que Mazón anunciara su adiós, las miradas iban todas al fiscal general del Estado, que se enfrentaba a la primera sesión de un juicio histórico por dirigirse contra el máximo responsable de la Fiscalía y una figura clave para el actual Gobierno, algo nunca visto en democracia en España.

Por si fuera poco, a media mañana, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, proponía sentar en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su antigua mano derecha, Koldo García y el empresario comisionista Víctor de Aldama. Contra los tres ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la causa centrada en mordidas por ºpresuntos contratos irregulares de mascarillas.

Aún hay más. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres a la empresa del citado Víctor de Aldama. "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", le llega a decir Torres a Koldo, según recoge un informe de la UCO.

En su investigación, la Guardia Civil subraya que Koldo García consiguió que Ángel Víctor Torres, expresidente canario, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia. En concreto, por unos acuerdos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados

Otro potencial golpe al entorno de Pedro Sánchez que la oposición parece desaprovechar. O eso considera al menos la exdiputada de Vox Macarena Olona.

La abogada del Estado y antigua peso pesado del partido de Abascal no ha podido contenerse al conocer la decisión de su expartido de apartar (un poco más) a Javier Ortega Smith, al que ha quitado la portavocía adjunta en el Congreso.

"La derecha política española hoy se ha propuesto desviar la atención. Porque hoy no debe ser importante, que arranca el juicio contra el Fiscal General del Estado y la UCO entrega el informe sobre el ministro Ángel Torres". "En Moncloa brindan por la oposición", entencia Macarena Olona, incrédula por el momento elegido primero por Carlos Mazón y luego por Vox para 'apartar' a Ortega Smith.