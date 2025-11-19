Xabier Fortes presenta su especial sobre Franco en el Pazo de Meirás con un recado especial al 19% de jóvenes que "añoran algo que no vivieron"

Una reciente encuesta del CIS dejó ojiplático a media clase política y social. Según el barómetro de José Félix Tezanos, un 19% de los jóvenes de 18 a 24 años considera que los años de la dictadura de Francisco Franco fueron "buenos" o "muy buenos". De inmediato se dispararon las respuestas, que hoy vuelven a la actualidad en la víspera del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Horas antes de arrancar un programa especial desde el Pazo de Meirás, donde nunca antes se había emitido un programa, Xabier Fortes ha querido mandar un mensaje especial a ese 19% de jóvenes que alaba la época franquista.

En una conexión en el Canal 24 Horas, el periodista y responsable de La Noche en 24 Horas ha asegurado, desde el mismo Pazo de Meirás, que "Es necesario contarlo todo" sobre aquellos años.

"Sobre todo porque hay encuestas que recogen que muchos jóvenes tienen un recuerdo de algo que no vivieron y que quizás no estudiaron en su intensidad y por ello tienen ese recuerdo positivo", ha proseguido Fortes en la previa de su programa especial.

A juicio del periodista gallego que haya "un 20 y pico por ciento de chavales que tienen un recuerdo de añoranza positivo de algo que no vivieron" es preocupante.

Por ello, busca que su especial de este miércoles en el Canal 24 Horas sirva para "ponerles en el contexto de lo que fue realmente el franquismo".

"De la realidad social del país, de las torturas, de los asesinatos a los miembros de la oposición, de la falta de libertades para hombres y aún más para mujeres... de todo eso hay que hablar y este es un buen sitio para hacerlo", ha señalado Fortes, antes de concluir.

Lo ha hecho destacando que "estos últimos 50 años han sido los mejores de la historia de España", si bien es cierto que "no fue fácil conquistar la democracia", tarea que ha agradecido al rey Juan Carlos I, a Adolfo Suárez y a figuras como Santiago Carrillo o Manuel Gutiérrez Mellado pero "sobre todo a la sociedad civil".