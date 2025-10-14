El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos" y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha lanzado un potente mensaje al ver que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Casanova, en cualquier caso, ha puesto el foco en ese 21% que añora el franquismo para empezar dejando claro que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual". Luego es contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

Según datos del CIS, en cualquier caso, la mayor parte de los encuestados cree que el modelo político actual es "mucho mejor o mejor" que el franquismo. Sin embargo, hay otro dato preocupante: un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años en los que el miedo y la imposición era la norma.

Julián Casanova suele contraponer los hechos históricos con las opiniones de cada uno y, en este sentido, fue muy recordada la respuesta que le dio a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando justificó el golpe de Estado de Francisco Franco y culpó al PSOE de la Guerra Civil.

Casanova criticó que "poner a la República en una especie de situación inestable en la que ya todo estaba decidido para el golpe de Estado es olvidar la verdadera historia".

"Y la verdadera historia es que el golpe de Estado es quien derriba la República. Este es un tema que se estudia en las escuelas de muy diversas formas. No hay nadie que esté adoctrinando en estos momentos sobre la República", subrayó.

El catedrático explicó que "lo que se estudia es la verdadera diversidad, el conflicto, las insurrecciones, cómo sustituyeron las armas a la política: "Y, sin embargo, hay gente que cree que la República es un preámbulo de la guerra, que causa la guerra y que en el fondo legitima el golpe de Estado".

"Esta visión política que la he escuchado estos días en política y políticos españoles, esta visión que vi en Esperanza Aguirre, me parece que es una falta de respeto al conocimiento histórico", insistió.