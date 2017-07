Hay bromas que, a veces, no tienen ninguna gracia. El futbolista del Manchester United lanzó a la piscina de su mansión a la periodista de ESPN Alexis Nunes después de que ésta perdiese al juego 'piedra, papel tijera'.

La reportera estaba haciendo una entrevista a Pogba y a su compañero Lukaku con motivo del fichaje de este último por el equipo inglés.

En un momento de la conversación, los tres se pusieron a jugar al 'piedra, papel tijera'. Nunes sacó papel y los futbolistas tijera. Así que Pogba castigó a la periodista lanzándola a la piscina.

La reportera se lo tomó con humor pese a las burlas posteriores del jugador. "Hacía mucho calor. Pogba me hizo un favor", escribió en Twitter.

It was a hot day. @paulpogba did me a favour. 😂 https://t.co/JpplxhoHTF