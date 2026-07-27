Antón Losada explica en un minuto el "modelo de gestión de crisis" de Ayuso tras los incendios: "Por favor, apártese, hay gente trabajando"

El politólogo y analista Antón Losada ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando en poco menos de un minuto cómo es el "modelo de gestión de crisis" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de los incendios que, un verano más, están asolando España.

Los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo han mostrado este lunes una leve mejoría. Ya son 83.500 hectáreas calcinadas y más de 100.000 personas afectadas. Son, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "los más importantes y agresivos de la historia de España".

Hace unos días, la Comunidad de Madrid solicitó la activación del Nivel 3 de interés nacional por la evolución del fuego y la presidenta madrileña pidió al Gobierno central que asumiera las competencias de la gestión de esta crisis. Con todo lo que ha pasado, Losada ha criticado la forma de actuar de Ayuso.

"Las decisivas contribuciones..."

"Lamentablemente, el fuego asola Madrid y buena parte de España. Toda la fuerza, toda la solidaridad, toda la ayuda para la gente que lo está pasando tan mal", ha comenzado expresando el politólogo antes de arremeter contra la presidenta madrileña.

"Poner un tuit antes de irse a dormir, mandar una carta de tres párrafos pidiendo la declaración de emergencia nacional, llamar mamarracho al delegado del gobierno y amenazar a los bomberos forestales, a los que no quiere pagar, han sido las decisivas contribuciones de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, durante esta crisis", ha criticado.

"20 años después le voy a decir lo mismo que le dije a Alberto Núñez Feijóo cuando el fuego asolaba a Galicia con más de 100 focos diarios y él se fue con una manguerita y unos castellanos a hacerse una foto, mientras algunos asumíamos la responsabilidad de parar aquello: Por favor, APÁRTESE, que hay gente trabajando", ha sentenciado.