Trump ordena detener los ataques contra Irán para negociar un acuerdo
No obstante, el presidente estadounidense ha asegurado que reanudará los bombardeos si las conversaciones fracasan.
Nuevo giro. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.
"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", ha anunciado el mandatario en declaraciones al medio de comunicación Axios. En ese sentido, al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump ha afirmado que "no mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".
Tal y como informa EFE, el presidente estadounidense ha detallado que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto. "Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", ha explicado.
Estas declaraciones del mandatario norteamericano se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.
"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", ha indicado respecto a su encuentro con Netanyahu.
Cabe recordar que el pasado jueves EEUU llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.