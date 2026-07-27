AlphaSniper97 responde a la polémica generada con su hermana Laura Díaz en La Velada: "Mi papel como hombre es que mi familia esté cuidada"

Puede que muchos no lo entiendan, ni ahora, ni nunca, pero La Velada, ese acontecimiento ideado por Ibai Llanos en el que streamers, influencers y youtubers se suben al ring para pelearse ante millones de personas (entre las presentes físicamente y las que lo siguen en la distancia), goza de un éxito indudable.

También cuentan con él dos hermanos que triunfan, los Díaz. Sin embargo, ahora el reinado se ha ampliado con la llegada de la pequeña de la familia, Laura, que fue presentada por Marta Díaz y AlphaSniper97 durante La Velada del Año VI, celebrada el sábado 25 de julio en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

Laura Díaz llegó junto a sus hermanos vestida de blanco y tapada con un capucha que no tardó en descubrir para mostrar su rostro por primera vez al mundo. El resultado fue un éxito instantáneo en redes sociales, donde camina hacia el millón de seguidores en dos días.

Esto ha generado críticas de quienes consideran que esta persona no ha hecho nada para tener tanto éxito instantánea, beneficiándose así del éxito de sus hermanos. Por ello, el mayor, ha dado su punto de vista a través de las redes sociales con un largo texto en el que defiende a su hermana.

El mensaje de AlphaSniper97

"Mucha gente 'dolida' por el boom de mi hermana pequeña que acumula casi un millón de seguidores en menos de 48 horas entre todas sus redes. Quiero empezar diciendo que lo entiendo, de verdad. Llevo emprendiendo y trabajando desde los 14 años, sé lo difícil que es empezar solo y desde la nada más absoluta. Tengo empresas que he creado desde 0 y gestiono; también formo parte de otras. Doy trabajo a mucha gente por lo que sé lo difícil que es el 'mundo real' y el 'mundo laboral'", comenzó el youtuber, que reside en Andorra.

"He visto a algunos creadores 'dolidos' tipo 'llevo 3 años haciendo contenido de forma constante y la hermana ha conseguido más que yo en unas horas'. No estáis viéndolo de la forma correcta; no 'compares' tus 3 años con sus 48 horas. En todo caso compara tus 3 años de constancia con mis 15 años de constancia. Ahí quizá entiendas mejor la situación y no te 'molestará'", añadió.

AlphaSniper97 continuó señalando que "dicho esto, quiero pensar que la gente a la que le duele esto es por simple envidia, pues en el fondo quiero creer que cualquiera en mi posición también solucionaría la vida de sus seres queridos si tiene la oportunidad. Me niego a pensar que alguien sería tan mala persona de tener en sus manos una oportunidad así y no dársela a su familia".

"Dicho esto, reitero que entiendo que haya gente a la que le pueda dar 'rabia', pero lanzo una pregunta: ¿Qué esperaban que fuese a pasar? Es mi hermana y la hermana de Marta Díaz, el boom está garantizado", manifestó también.

"Sé perfectamente cómo funciona este mundillo, lo he vivido día a día desde hace 15 años. Sé lo tengo que hacer, cómo crear hype, cómo hacer el mejor marketing, cada gesto, cada detalle… y si quiero que mi hermana tenga su boom, lo tendrá", continuó.

El empresario apuntó que "puede ser que me equivoque en esto, pero mi papel como hombre y como hermano mayor es hacer que mi familia esté cuidada, sea feliz y no les falte de nada. Para eso estoy aquí. Mientras yo esté vivo, mi familia tendrá lo que quiera, y si mi hermana pequeña quiere vivir de redes y ser influencer, así será. Si llega el día que lo quiera dejar tanto ella como Marta, aquí estaré para ocuparme de ellas si lo necesitan".

"Confío en mi hermana Laura plenamente, creo que será más que Marta y que yo si me hace caso. Marta le dará números con su audiencia y yo multiplicaré exponencialmente su patrimonio porque la enseñaré a invertir y empezar lo antes posible. Es lo más importante en esto último", dijo.

"A su edad ni Marta ni yo teníamos su alcance. A su edad yo no tenía el conocimiento que tengo ahora a nivel empresarial ni la educación financiera que tengo ahora. Combinando todo, confío en que Laura sea 'la bestia definitiva'. Dicho esto, mi trabajo públicamente hablando ha terminado, seguiré desde las sombras. Dejo un mensaje final: Siempre que podáis ayudad a vuestra familia y seres queridos. Muchísimas gracias por el apoyo, me vuelvo a mi cueva", finalizó.