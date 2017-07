Pánico en Londres ante una cadena de ataques con ácido

La policía británica está investigando cinco ataques con ácido cometidos este jueves en diversos puntos del este de Londres en un lapso de 90 minutos. Por el momento hay un joven detenido y se busca a un segundo sospechoso. Entre los heridos, hay uno que se encuentra en situación de extrema gravedad, según los medios locales.

Los ataques ocurrieron anoche en un espacio apenas hora y media en los barrios de Hackney, Stoke Newington e Islington, según las fuerzas del orden, que estiman que las cinco agresiones están vinculadas y que el motivo parece ser el robo.

El arrestado -cuya identidad no ha sido facilitada por el momento pero que es un adolescente según la agencia Reuters- está retenido en una comisaría del este de Londres bajo la sospecha de robo y lesiones corporales graves, añadió la Policía.

En uno de los ataques, un hombre de 32 años que viajaba en un ciclomotor quedó con heridas en la cara después de que otros dos hombres que iban en un vehículo similar le arrojaran una sustancia corrosiva, tras lo cual uno de ellos se bajó para robarle la moto.

Los dos agresores se dieron después a la fuga con los dos ciclomotores, el propio y el robado, según explicaron las fuerzas del orden.

Los otros cuatro ataques fueron similares en los citados barrios de la capital del Reino Unido, indicó la Policía, que investiga este tipo de agresiones con sustancias corrosivas, que parecen cada vez más frecuentes. Las fuerzas policiales citadas por la prensa británica han indicado que las víctimas, que están aún ingresadas en un hospital, han quedado con "lesiones que cambiarán la vida" de estas personas.

Police arrest teenager as 2 men on moped carry out 5 acid attacks in 90 min spree across London. @metpoliceuk says alleged assaults 'linked' pic.twitter.com/3kxZ5eeL5C