A principios de este mes, antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, abandonara su silla y mantuviera un encuentro (entonces) secreto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en plena cumbre del G-20, el líder estadounidense estaba sentado junto a la primera dama japonesa, Akie Abe. Y ella no le dirigió la palabra. Tal cual.

El propio Trump se ha referido a este incómodo momento en la entrevista que ha concedido a The New York Times. En ella ha explicado que Abe no habla inglés —según él no sabe ni decir "hola"— por lo que su conversación entre ambos brilló por su ausencia, pese a los intentos del intérprete japonés que tenían.

"Pero disfruté de la noche con ella, y es realmente una mujer encantadora, y disfruté, todo fue bueno", ha explicado Trump.

Sólo hay algo que no cuadra en la versión dada por el presidente de EEUU: Abe realmente sabe inglés.

Internet es como es y a estas alturas ya es viral u vídeo en el que se ve a Abe ofreciendo un discurso íntegro en el idioma de Trump en Nueva York. En él se ve cómo la primera dama japonesa lee el texto en inglés durante aproximadamente 15 minutos y termina con una sonrisa y un "muchas gracias".

En las redes esto no ha pasado inadvertido, como era de esperar...

Trump says First Lady of Japan Akie Abe doesn't speak a word of English. She does & better than Trump! https://t.co/QQn1OguBo2 via @YouTube — Lesley Chesterman (@lesleychestrman) 20 de julio de 2017

"Trump dice que la primera dama japonesa Akie Abe no sabe hablar ni una palabra de inglés. ¡Ella sabe y mejor que Trump!"

Akie Abe speaks flawless English...well played, Akie-san, well played. — Kenneth Connor (@ShikataGaNai100) 20 de julio de 2017

"Akie Abe habla un perfecto inglés... Bien jugado, Akie, bien jugado".

I want to buy Akie Abe a beer. My girl! https://t.co/OERPG6jby2 — Kelli Cross (@dkgcross) 20 de julio de 2017

"Quiero pagarle a Akie Abe una cerveza. ¡Esa es mi chica!".

Is it ok to be in love with Akie Abe? Because I am now. https://t.co/dqe1uxwQ93 — rustbeltrants (@rustbeltrants) 20 de julio de 2017

"¿Está bien estar enamorado de Akie Abe? Porque yo lo estoy ahora mismo".

Akie Abe is ALL of us. https://t.co/neJWLtY2Od — Alyssa (@alyssaacnp) 20 de julio de 2017

"Akie Abe SOMOS TODOS".